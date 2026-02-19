我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連續假期第6日，今（19）日天氣晴朗適合出遊，截至下午3點，台2線淡水地區、台3線大溪地區等地區已經出現大量車流。另，北埔老街、清境農場、阿里山遊樂區及日月潭等4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局表示，省道部分地區如台2線淡水地區、台3線大溪地區、台21線日月潭地區及台61線彰化地區出現大量車流，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。另台3線北埔老街、台14甲清境農場、台18線阿里山遊樂區及台21線日月潭等4處觀光熱點停車率皆已超過8成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。明（20）日是大年初四，預估上午台2線淡水地區、台9線礁溪地區、台14甲清境農場、台19線北港朝天宮、台21線日月潭及台61線中彰大橋、下午台1線水底寮、台3線大溪及大湖路段、及台61線竹南路段將陸續出現車潮。公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有80%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。在國道客運部分，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1,959班次，疏運3萬5,015人次；東部國道客運路線共計行駛549班次，疏運1萬1,830人次。