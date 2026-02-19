我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒《彭博》報導，輝達（NVIDIA）與安謀（Arm）長達數年的資本關係正式畫下句點。最新SEC文件顯示，輝達已出售剩餘Arm持股，價值約1.4億美元（約為44.2億元新台幣），象徵自2020年400億美元收購案破局後，雙方資本連結全面終止。這個舉動為兩家公司之間波折不斷的往事畫下了句點。輝達曾於2020年同意以400億美元收購安謀，原本預期將成為晶片業史上規模最大的收購案，並徹底改寫晶片市場。然而，這項交易幾乎立即面臨來自監管機構和客戶的強烈反對。由於安謀的低功耗技術支撐著全球大多數手機、平板電腦使用的先進半導體，其獨立性被視為一項至關重要的資產。2022年2月，雙方宣布終止收購協議。隨後，由軟銀集團持有大部分股權的安謀，按照計畫進行了股票上市（IPO）。安謀為全球兩大主流CPU架構之一，採IP授權模式，廣泛應用於手機與AI晶片。過去在Grace Hopper與Blackwell平台中，安謀CPU皆作為控制核心，負責協調GPU運算與資料流管理，未來Vera CPU也將延續安謀路線，顯示其仍具關鍵地位。