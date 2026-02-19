台美對等貿易協定（ART）本月13日完成簽署，確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅，取消美國、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制。美國貿易代表署（USTR）發布聲明，指美台貿易協議獲得美國農牧業者稱讚。
美國貿易代表署17日在官網發布聲明，「美台協議贏得美國農民、牧場主和產業領袖的讚揚」，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）上週出席美國在台協會、台北駐美經濟文化代表處共同主持的《台美對等貿易協定》簽署協議，隨著台北方面降低非關稅壁壘並取消99%對美出口商品的關稅，美國農業與工業生產者將從這項美台貿易協議中獲益。
貿易代表署也分享美聯社、路透社、彭博社、福斯新聞、CNBC、NBC及台北時報等媒體的相關報導，並引述多位美國農民、牧場主及業界領袖稱讚。
國家乳業聯合會（NMPF）執行長杜德（Gregg Doud）表示，這項與台灣達成的協議延續了政府在全球爭取新貿易協定的驚人勢頭；美國乳品出口協會（USDEC）總裁兼執行長哈登（Krysta Harden）表示，這項協議提升了我們相對於其他供應商的競爭力，並保證非關稅壁壘不會阻礙美國乳製品出口的擴張，期待繼續與台灣政府及國內產業合作，增加乳製品消費，並提升美國對台灣鮮乳及其他乳製品需求的供應貢獻。國際乳製品協會（IDFA）執行長戴克斯（Michael Dykes）也說，IDF強烈支持政府透過這些近期貿易協議擴大美國乳製品市場准入的行動。台灣全面取消乳製品關稅，為美國乳業生產商與加工商在一個價值高且不斷增長的市場中競爭、發展並獲勝創造了重大機遇。
全國牛業者牛肉協會（NCBA）主席柯本哈弗（Gene Copenhaver）表示，強大且基於科學的貿易協議對於為美國牛業生產者創造價值至關重要，而台灣已成為美國牛肉最強大的國際市場之一；全國肉雞協會（NCC）主席基徹（Harrison Kircher）也說，感謝美國貿易代表格里爾及其團隊近期宣布的美台互惠貿易協議，台灣是美國雞肉產品前五大的出口目的地；全國豬肉生產者協會（NPPC）主席斯塔特勒（Duane Stateler）說，感謝川普總統以及格里爾與卡拉漢大使，確保美國豬肉生產者被納入這項歷史性協議並從中極大獲益。
美國禽肉蛋出口協會（USAPEEC）執行長泰勒（Greg Tyler）：這是行業的重大勝利。採購郡級區域化政策確保了處理高致病性禽流感（HPAI）時能採取更科學的方法，並最大限度地減少不必要的貿易中斷，關稅的取消與削減為美國生產者創造了新機遇。我們讚揚川普政府與美國貿易代表署（USTR）為美國禽肉與蛋類爭取到如此強有力的成果。美國小麥協會總裁兼執行長麥克·斯皮爾（Mike Spier）說，這項互惠貿易協議深化了我們的雙邊關係，以及我們在當前與新興議題上的合作。
通用食品名稱聯盟（CCFN）執行董事卡斯塔內達（Jaime Castaneda）說，台灣對美國來說是一個重要市場，感謝他們優先處理此議題。
眾議院籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）、中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）及愛荷華州眾議員欣森（Ashley Hinson）也都稱讚這份協議。
