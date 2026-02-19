我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名高姓男子前年（2024年）因推打陳姓鄰居，造成對方受傷後挨告，怎料，法庭上他不僅全盤否認，更荒唐辯稱當時酒醉「在跟石頭及樹講話」，是陳男自己對號入座、持鐵條攻擊他才自摔誣賴。法官勘驗影片發現，高男不僅先挑釁叫囂，還步步逼近猛毆陳男腹部並揪住衣領，完全沒有「跟樹對話」的情節。法院認為高男不僅暴力傷人，事後還無故缺席審理且拒不認罪、未賠償和解，犯後態度惡劣，日前依傷害罪判處高男拘役50天，得易科罰金5萬元，全案可上訴。判決指出，住在新北的高姓、陳姓2名鄰居長期相處不睦，2024年11月8日下午高姓男子在清水祖師廟外攔下陳男，想對往日糾紛進行理論，怎料，高男不僅先用力推擠，更在對方反抗時拉扯毆打陳男，導致他臉部、腹部及四肢遭受多處擦挫傷與鈍傷。陳男憤而提告傷害，並指控高男長期酗酒、對其家人叫囂，事發當天更是主動挑釁，雙方在坡道扭打時一度滾落，他才趕緊驗傷提告。面對指控，高男強調檢方內容純屬「斷章取義」，他在庭上辯稱當時喝醉了，只是在路邊「跟石頭及樹講話」，是陳男自己「對號入座」，誤以為被罵而持鐵條作勢攻擊，他才出手防衛，並強調自己是先被棍子打傷後，陳男才自行摔倒，主張他才是受害者，反控陳男惡人先告狀。然而，法官勘驗監視器畫面發現，高男當時步步逼近並猛烈揮拳、揪住陳男衣領毆打，畫面中完全沒有「與樹木對話」的情節，直接戳破高男辯詞。由於高男事後索性缺席庭審，法院在核對送達證書、刑事報到單、審判筆錄及相關前案與在監在押紀錄後，確認其並無正當理由不到庭。根據《刑事訴訟法》第306條規定，若案件預計判處拘役、罰金，或應判決免刑、無罪者，若被告經傳喚無故不到場，法院得不待其陳述直接判決。法院認為，高男採取暴力手段解決紛爭，侵害了他人的身體健康權，行為極不可取。尤其在案發後始終全盤否認犯行，且至今未與陳男達成和解，也沒有賠償任何孫害，犯後態度不佳，最終判處高男拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。