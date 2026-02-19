我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧返回韓國過年以前，還到新北市政府警察局擔任反酒駕宣揚大使。（圖／翻攝自IG@82dahyeda）

▲李多慧手上的Rolex Datejust 31 2026年熱門款式的全新價格約在台幣24萬至32萬，市場行情會隨款式熱門程度略有波動。 （圖／讀者提供）

從應援女神到時尚指標 低調精品、形象再升級

韓籍啦啦隊女神李多慧一向以自然不做作的形象圈粉，農曆年前她搭機回韓國過年，一段她私下外出的畫面曝光，再度引發討論，照片中她穿著簡約短版上衣搭配牛仔褲，整體造型走清新日常風格，不過眼尖網友卻把焦點放在她手腕上的腕錶，推測疑似為Rolex經典系列Datejust款式，低調中藏有細節巧思，根據《NOWNEWS今日新聞》記者調查，李多慧手中的錶最低要價30萬元新台幣。農曆年前，李多慧先在早上參加鴻海臺北大巨蛋尾牙，接著馬不停蹄地前往新北市政府警察局擔任防酒駕宣傳大使，隨後搭乘當天晚上7點的飛機返回韓國與父母一同過年。李多慧返回韓國當天，有不少粉絲前往機場送機，而李多慧手上戴的手錶也意外被捕捉，竟是勞力士經典款式Datejust系列的粉色款。從影片進一步觀察李多慧腕錶細節，可見採用五珠鏈帶搭配光圈錶框，而非較為張揚的狗牙圈設計，整體線條更偏向日常佩戴的優雅路線，若真為Rolex Datejust系列，該款自1945年問世以來，憑藉自動上鍊機芯與日期窗設計成為品牌代表作之一，兼具實用與經典地位，長年穩坐熱銷款行列。隨後，李多慧也在除夕的YouTube會員專屬直播中，承認自己的手錶正是勞力士，但並未提到款式及大小。根據市場分析指出，若李多慧配戴的是31mm女錶、鑽石時標版本，新台幣價格普遍落在30萬元以上，熱門配色甚至接近40萬元，與她整體休閒穿搭相比，這樣的精品選擇並未顯得浮誇，反而在細節處提升質感層次，呈現一種「看似隨性、其實講究」的風格態度。事實上，李多慧近年在台灣活動密集，從球場應援、品牌合作到公開活動出席，始終維持高曝光與高好感度，如今連私服穿搭都被網友細細比對與討論，也顯示她的影響力已不再侷限於啦啦隊領域，而逐漸向時尚與生活風格代表人物靠攏，手腕上一只腕錶的選擇，無形中也成為她個人品味的延伸。對於粉絲而言，李多慧的魅力向來不在於高調炫耀，而是恰到好處的細節經營。從清新造型到腕錶搭配，李多慧持續傳遞「高質感但不張揚」的個人定位，這次手錶話題再度掀起關注，也讓外界看見，她正在以更成熟的時尚姿態，穩步拓展自身影響力版圖。