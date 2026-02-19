我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡英文介紹山上10隻狗朋友，過年期間更不忘大家送上零食加菜。（圖／蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文卸任後鍾愛帶著愛犬爬山，今（19）日介紹山上鄰居養的10隻狗朋友，正值新年不忘送零食加菜，蔡英文也會依照每隻狗狗喜好，親自分配不同口味的零食，春節帶著樂樂與鳳梨妹到鄰居家打招呼，還幫狗朋友拍了美美的新年照。蔡英文卸任總統後鍾愛爬山，常常不是在爬山，就是在往爬山的路上，身體力行感受台灣土地的美，山上的朋友都很熱情又熱心，三不五時就送來自家種植的蔬菜水果，還會分享隱藏版特製的美食及飲品。蔡英文帶著愛犬爬山前都會跟石頭公或樹頭公拜拜，保佑狗狗們身體健康，過新年更不忘給山上鄰居養的10隻狗朋友送零食加菜，還會依照每隻狗狗喜好，親自分配不同口味的零食，春節帶著樂樂與鳳梨妹到鄰居家打招呼，還幫狗朋友拍了美美的新年照。如今蔡英文與愛犬也結交了許多鄰居家的狗朋友，山上的狗朋友因此多了點心時光，所以只要看到蔡英文出現就很開心，遇到蔡英文出國期間，主人還會特別跟狗狗們說，「她最近不會出現喔！」