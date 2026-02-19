我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委楊瓊瓔獲贈財神爺加持的紅包，滿懷喜悅地在玉闕朝仁宮主爐上方「過火」祈福，祈求新的一年心想事成。(圖／柳榮俊攝2026.2.19)

▲楊瓊瓔展現超高親和力，親自發送新春小紅包，許多鄉親特地前來排隊領取，現場大排長龍、氣氛熱烈。(圖／柳榮俊攝2026.2.19)

國民黨台中市長參選人立委楊瓊瓔今（19）日大年初三天未亮即展開走春行程，一早到神岡參與溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式後，隨即馬不停蹄展開一連串的拜廟行程，狂掃包括烏日玉闕朝仁宮在內共9座宮廟參香祈福。在震耳欲聾的炮聲與沿途鄉親熱情的簇擁中，楊瓊瓔祈求新的一年國泰民安、風調雨順。她表示，春節期間各地宮廟人潮湧現，充滿年節喜氣，也展現台灣社會深厚的信仰文化與凝聚力，期盼藉由宗教力量，為市民帶來平安、安定與希望。楊瓊瓔點燃三聲起馬炮，恭送神岡溪底三里媽祖起駕遶境後，首先前往太平太和宮祈福，沿途不少信眾熱情招呼，有人得知她行程特地提前到場守候，搶著領取馬年小紅包，現場氣氛熱烈。隨後轉往振坤宮、福興宮，不少長輩關心「有比較瘦？身體顧好！」讓楊瓊瓔備感溫暖。接著前往南天宮參拜時，沿途已有民眾拉著她合影留念，祝福她未來順利。隨後，楊瓊瓔轉赴香火鼎盛的烏日玉闕朝仁宮，這裡更成為今日行程的人氣最高潮。楊瓊瓔與玉闕朝仁宮淵源極深，在完成莊嚴的參拜儀式後，玉闕朝仁宮榮譽董事長林榮樺特地出面接待，並送上一份由財神爺加持過的紅包，當面祝福楊瓊瓔「心想事成」。收到這份充滿喜氣與祝福的紅包，她滿懷感激，立馬將紅包拿到主爐上方「過火」祈福。就在過火的這一刻，現場氣氛瞬間沸騰，大批守候在廟埕的支持者群情激昂，齊聲高喊，「加油！加油！」以及「當選！」聲浪不斷，展現出銳不可擋的超高人氣。在熱烈的氣氛中，她也趁此機會與廟方幹部及地方人士熱絡交流，認真傾聽鄉親對於烏日地區交通規劃與基層建設的期盼，展現「接地氣」的行動力。結束玉闕朝仁宮的行程後，她又陸續走訪永興宮、萬興宮及玉皇殿，完成今日充實的走春行程。楊瓊瓔表示，自大年初一起至初三，已陸續參拜近30間宮廟，深信神明會庇佑市民在馬年一切順遂、心願成真。她說，每到一處都能感受到鄉親的熱情與期待，也聽到許多市民對城市發展的建議，這些都是她未來努力的重要方向。楊瓊瓔強調，過年期間雖然以服務民眾、感受年節溫暖為主，但面對鄉親滿滿的勸進與期許，她銘記在心。自己在台中深耕多年，對這片土地有深厚情感，城市發展更是她念茲在茲的責任。未來不論身處何種角色，都會持續為台中打拚，讓市民生活更幸福。