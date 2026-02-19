我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁洛施的豪宅中有大型的旋轉樓梯，頗為氣派。（圖／摘自梁洛施微博）

▲梁洛施身後的一排落地玻璃搭配地上的黑色大理石，裝潢風格奢華，被形容像是巨型賣場的氣派。（圖／摘自 IG@isabella.leong）

▲梁洛施（右二）常在家中和友人聚會，除了屋內空間寬敞，屋外也有景色可欣賞。（圖／摘自梁洛施微博）

37歲的女星梁洛施，除了演出過《神鬼傳奇3》、《刺青》等電影外，最為人熟知是為香港首富之子李澤楷生了3個兒子卻沒能嫁入豪門，李澤楷也否認有給她上億港幣的分手費。她在昨（18）日大年初二發布了賀年美照，儘管外貌仍凍齡、散發少女感，她身後的500坪豪宅內部裝潢，更加吸引外界目光，香港媒體更形容市值據稱20億台幣的這棟房產，內部空間寬敞，有如置身於巨型高級商場。梁洛施的3個兒子都已16、7歲，她的外表卻依然有青春、俏麗的感覺，即便沒進豪門，依舊很像貴婦，不僅容貌凍齡，更是住在20億台幣的頂級豪宅，佔地至少有500坪，屋內有一處設有一整排落地玻璃、配上黑色大理石地板，呈現奢華的氣派。她就是在這個角落，抱著愛犬拍春節美照，也就是這裡讓媒體讚譽「有巨型高級商場的感覺」，比她的美貌還要吸引人。除了這個角落之外，梁洛施的豪宅裡還有氣派的旋轉樓梯，以及充滿藝術感的歐洲式浮雕，貴氣又不失設計感。她時不時會在家中和好友相約聚會，被形容「大到請多少客人都沒問題」，連傢俱和餐具都精心挑選設計精緻的款式，住在裡面彷彿住在高級飯店內，讓一般民眾只能又妒又羨。和李澤楷分手15年後，梁洛施去年被拍到和中國導演兼演員馬浴柯十指緊扣約會、新戀情曝光，現在仍愛得甜蜜。她過去在訪問中承認自己曾經很戀愛腦，為了愛可以奮不顧身，現在回想也並沒後悔。」就算當時她的媽媽曾提出警告，她還是勇敢向前衝，一切後果自行承擔。結果與李澤楷並沒能結為連理，還走上分手的結局，她花了7年才從情傷中走出來，接受上天自有安排。而現在的梁洛施，這幾年只偶爾會參與一些電影或戲劇的演出，算是有點半玩票，不至於有太大的壓力，對於體力上的要求也不會過大，讓她能適度的滿足戲癮，其他時間她會出門運動，把自己保養好，更健康去面對人生，她在賀年的圖文中則祝福大家馬年都吉祥如意。