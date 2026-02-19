我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白昔日聯手在立法院凍刪潛艦國造計畫，對此「486先生」陳延昶今（19）日發文表示，藍委馬文君過去凍結一筆3億多元預算，自己曾找上綠委王定宇表達願意支付這筆金額來協助建造潛艦，不過王定宇安撫他說會想辦法解套，要他別急。王定宇錄製影片證實確有此事，但當時潛艦國造不是錢的問題，而是立法院親中政黨阻撓預算編列，或處處唱衰自己國家，覺得486先生愛國心讓人感動，也希望這樣的精神讓在野醒過來，回到國家正軌，好好審查國防所需要的預算。對於486先生今日透露過去曾找上王定宇助3億來協助潛艦國造，對此王定宇說，自己可以見證確有此事，時間大概是一年多前，因為國民黨提案把潛艦預算凍結一半，此外後續艦的建造預算一直刁難，所以國人擔憂海鯤潛艦後續艦如果不造，將變成一個「孤兒潛艦」，沒辦法發揮潛艦艦隊保護台灣的戰力。王定宇說，藍白聯手在立法院一直阻撓、唱衰潛艦國造，說潛艦不會沉、不會浮「浮起來就給你錢」，一直在唱衰海鯤軍艦的時候，那486先生願意拿他個人的所得，希望能夠捐出財產中的3億幫助潛艦國造的計劃。王定宇提到，當時是向他表達感謝他的愛國心，但國家不是沒有錢，台灣其實從蔡英文政府到賴清德政府總體經濟表現非常好，經濟規模放大將近一倍，稅收可以建造基礎建設，可以提升老人、孩童的福利，同時也發展台灣的軍工產業，投資台灣。王定宇指出，所以台灣不是錢的問題，而是在立法院裡面親中政黨阻撓預算編列，或處處唱衰自己國家，真正問題是在這裡，海鯤號經過這一年來，從港測HAT到航測SAT的浮航，現在連潛航50米左右的深度都已經做完，接下來要進行深航測試。可以說一步一步走得非常踏實，也讓國人非常感動。王定宇表示，民間對於國防提升擔憂到願意捐出自己的財產，希望在立法院的立委同仁們，不管是哪一個政黨，能夠聽見人民這個聲音。國防安全的提升是超越黨派需求，所以謝謝486先生愛台灣的那一顆心。最後王定宇重申，台灣目前預算是夠的，是藍白不給、不審預算，目前國家也沒有捐款機制，也不需要，反而希望這樣的精神能夠讓立法院藍白醒過來，回到國家正軌，好好審查國防所需要的預算。