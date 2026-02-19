好想被逮捕！美國加州洛杉磯一處警局在情人節當天，Po出一名員警抱著法國鬥牛犬的照片，原要展現熱愛小動物一面，不過因為員警外表帥氣加上燦爛笑容，讓全球網友全都歪樓，紛紛留言「自首」喊話：「快點逮捕我」。
紐約郵報報導，洛杉磯伯班克警察局（BPD）14日情人節在官方Instagram分享一張員警帕克斯（Ofcr Parks）的照片，他抱著一隻法國鬥牛犬，露出燦爛笑容，一旁地上還有另一隻法鬥似乎在原地解放。警局配文寫到，「在執行勤務期間，帕克斯警官遇到了兩隻可愛的法鬥！他忍不住撫摸、擁抱牠們，並與牠們合照。」
這張照片吸引許多IG網友湧入評論區留言，不過他們的焦點都不在小狗身上，目光全都被長相帥氣、身形精壯又有燦爛笑容的帕克斯吸引。截至19日下午，這則貼文在IG已經獲得40.3萬點讚、超過6400則留言。
不少網友都笑說：「我需要被搜身」、「我突然需要心肺復甦術」、「逮捕我吧，但要弄得性感一點」、「帕克斯警官，救救我！我跌倒了，起不來了」、「我犯罪了，請快來逮捕我」、「如果帕克斯警官也想抱我的話，我願意認同自己是一隻狗」，還有許多人也說「我的狗在伯班克走失了，請求帕克斯警官幫忙」、「我的狗幾年前去世了，他能來幫我找到它嗎…？」
對於帕克斯的高顏值意外爆紅，伯班克警察局17日大方回應，很高興看到民眾對帕克斯警官的貼文有如此正向的回饋。這樣的互動展現了警徽背後的人性一面，讓大眾看見執法人員親切且日常的生活點滴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這張照片吸引許多IG網友湧入評論區留言，不過他們的焦點都不在小狗身上，目光全都被長相帥氣、身形精壯又有燦爛笑容的帕克斯吸引。截至19日下午，這則貼文在IG已經獲得40.3萬點讚、超過6400則留言。
不少網友都笑說：「我需要被搜身」、「我突然需要心肺復甦術」、「逮捕我吧，但要弄得性感一點」、「帕克斯警官，救救我！我跌倒了，起不來了」、「我犯罪了，請快來逮捕我」、「如果帕克斯警官也想抱我的話，我願意認同自己是一隻狗」，還有許多人也說「我的狗在伯班克走失了，請求帕克斯警官幫忙」、「我的狗幾年前去世了，他能來幫我找到它嗎…？」
對於帕克斯的高顏值意外爆紅，伯班克警察局17日大方回應，很高興看到民眾對帕克斯警官的貼文有如此正向的回饋。這樣的互動展現了警徽背後的人性一面，讓大眾看見執法人員親切且日常的生活點滴。