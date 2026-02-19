28歲北影影后王淨戲齡9年，代表作有國片《返校》、《瀑布》、《月老》等，也是金鐘、金馬獎入圍常客，她近來忙於新片《功夫》宣傳活動，不忘替毛小孩發聲，今（19）日女神突然暴怒發文，痛批虐待動物的人「無良當有趣」，引發關注。
看到虐待毛小孩新聞 王淨火大發文開罵
王淨給人甜美、隨和、無厘頭形象，未料，她今天下午在IG發布黑底白字限時動態，透露稍早看了一則新聞，讓她火冒三丈，王淨表示：「任何年紀都不是傷害毛孩的理由，其實只要還是個人，本來就沒有任何理由可以這麼做，請不要把無良當有趣，這種事情好玩的點到底在哪啊？」
家中飼養一狗二貓 毛小孩改變生活步調
疼愛小動物的王淨，約2019年在網路上看到某則領養小狗的資訊，一隻4個月大、患有皮膚病且骨頭發育不良的米格魯，與許多狗兒擠在一個箱子裡，乏人問津，她沒想多久便決定把該隻米格魯帶回家，取名為「勘吉」。
王淨為了照顧像癩痢狗的勘吉煞費苦心，不僅耐心哄狗兒子吃藥，半夜還設鬧鐘起床餵食，如今勘吉的皮膚病不但治好，更變成一隻精力旺盛的搗蛋鬼，而勘吉過去也經常出現在王淨、其男友曹佑寧的粉專上，備受呵護。
除了愛犬勘吉，王淨還養了兩隻虎斑貓，分別取名為「阿兩」和「阿津」，她曾經表示，收養勘吉後，生活步調因此變得更加規律，也學會為另一個生命付出耐心與責任，此外，對自己而言，毛小孩不只是寵物，更是家人般的存在，能在忙碌的工作與拍戲壓力中，帶來安定心情的力量。
資料來源：王淨 Gingle IG
