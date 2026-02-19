農曆春節是與家族團聚的重要時刻，不少人年年圍爐、走春與親戚相聚，近日卻有網友分享，自己從小到大明顯偏好媽媽那邊的親戚，無論過年吃年夜飯或平日往來，都覺得氣氛自在、有話可聊；反觀爸爸那邊，總有種說不上來的距離感，甚至有重男輕女或爭產問題。貼文曝光後，吸引4.6萬人按讚爆共鳴，網友們紛紛直呼：「爸爸那邊一個比一個陌生，整個就是個尷尬局」、「過年只期待初二回娘家」。
過年更愛「媽媽那邊的親戚」！4.6萬人爆共鳴
原PO日前在Threads發文指出，每逢春節與父母雙方親戚團聚，經過從小到大的比較後，他明顯更喜歡媽媽那邊的家人，也坦言可能是與爸爸那邊親戚曾出現爭產問題有關，讓整體氛圍變得複雜。
貼文曝光後，吸引4.6萬人按讚，引爆不少網友爆共鳴，認為父親那方親戚普遍較為傳統、保守，甚至存在重男輕女觀念，互動上較拘謹，「爸爸那一方的親戚永遠最傳統，龜毛一堆不好親近」、「爸爸那邊的各種攀比各種爭搶，一點都不喜歡」、「和爸爸那邊的親戚，包括爺爺奶奶堪比陌生人」、「尤其是女兒，更能感受到爸爸親戚的不友善」。
一票人更愛外公、外婆！苦主嘆：比較會愛屋及烏
相較之下，許多人形容媽媽那邊的舅舅、阿姨與外公外婆較為溫暖隨和，「媽媽那邊的家人：愛屋及烏，我寶貝的寶貝也是我的寶貝，爸爸那邊的親戚：你是我們的人，我們家的種，流著我們家的血」、「只有媽媽那邊的家人會無條件愛我」、「跟媽媽那邊的表兄弟姊妹比較有交集」。因此不少人直言，過年最期待的就是大年初二回娘家，氣氛輕鬆、相處自然。
不過，也有網友持相反看法，表示小時候與媽媽那邊親近，但長大後因家產紛爭看清現實，反而覺得爸爸那邊的親戚更單純、互相幫忙、不愛比較；也有人說「爸爸跟媽媽的親戚我都很喜歡耶」、「兩邊都很融洽」、「我超愛爸爸家的親戚」、「外婆反而只愛內孫」，顯示每個家庭的狀況不盡相同。
