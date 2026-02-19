我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《百萬人推理》鄭伊健、婁峻碩一同出席新劇發布會。（圖／記者朱永強攝）

劇情主打網紅獵殺預言 設定吸睛卻撐不起深度

▲鄭伊健（右）、婁峻碩（左）為Netflix新劇《百萬人推理》上胡瓜的節目宣傳。（圖／《下面一位》提供）

兇手太好猜 推理核心被指全面失守

▲林心如（左）驚喜客串《百萬人推理》，她在片中與鄭伊健（右）飾演夫妻。（圖／Netflix提供）

鄭伊健演技遭埋沒 卡司難救劇本

讓影迷苦等4年的Netflix台劇《百萬人推理》終於在2月12日全球獨家上架，一度衝上台灣區收視排行榜冠軍，甚至超越《愛情怎麼翻譯？》等話題劇集，然而高收視並未換來好口碑，這部由香港男星鄭伊健領銜主演、號稱《華燈初上》製作團隊打造的懸疑大作，原本被視為台劇新高峰，卻在開播後迅速陷入負評風暴，被網友狠批為「浪費卡司的降智劇」，成為2026年開春最具爭議作品之一。《百萬人推理》故事圍繞一名戴面具、自稱「巴巴女巫」的塔羅占卜師展開，她在網路上精準預言多名網紅死訊而爆紅，鄭伊健飾演資深刑警「陳家任」，與百萬網紅「柚子」（婁峻碩 飾）及科技犯罪偵查隊女警「李欣屏」（李霈瑜 飾）聯手追查真相，劇集試圖結合深偽技術、網路公審與流量文化等議題，設定看似獵奇又貼近時代。然而，不少觀眾指出，《百萬人推理》劇本雖企圖觸碰當代網路生態，卻僅停留在表層操作，缺乏真正刺穿流量虛假面的深度，有評論直言：「沒有一場戲真正討論網紅文化的代價，角色也沒有完成令人信服的掙扎。」作為懸疑推理劇，邏輯是否嚴謹至關重要，但這也成為觀眾最不滿的部分，許多人表示第3集就已猜出幕後黑手，反派特寫鏡頭頻繁出現，幾乎等於提前「劇透」。有網友吐槽：「像是AI寫的流量劇本」，更有人質疑關鍵情節不合理，例如緊急情境中角色不踩煞車的橋段，被批評為強行製造衝突，當懸念被削弱，推理劇最核心的樂趣自然崩塌，觀眾對後續發展的期待感也隨之下降。此外，《百萬人推理》全劇僅8集，理論上節奏應緊湊，但觀眾普遍認為敘事拖戲嚴重，有網友形容：「本來80分鐘能拍完的故事，硬是拍成8集。」甚至有人建議想追劇的觀眾只看第一集與最後一集即可，節奏失衡讓不少人第一集看完就想快轉，削弱了原本應該層層推進的懸疑氛圍。鄭伊健在劇中飾演刑警核心角色，外型依舊凍齡，但角色塑造被批平面化，難以在破碎的劇情中發揮實力。部分觀眾直言：「浪費了鄭伊健和其他演員。」當劇本支撐力不足，再強的卡司也難以扭轉評價，從高期待到口碑翻車，《百萬人推理》成為今年春季最兩極的台劇之一。