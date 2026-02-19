英媒報導，安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）今（19日）因涉嫌公職人員行為不當，在英格蘭東部的住所遭警方逮捕。
據英媒BBC報導，安德魯因涉嫌公職人員行為不當而被捕。泰晤士河谷警方今（19日）到安德魯位於英格蘭東部諾福克郡桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）內的伍德農場（Wood Farm）的住所，逮捕今日剛好過66歲生日的安德魯。
警方聲明指出，作為調查的一部分，我們今天逮捕了一名來自諾福克的60多歲男子，他涉嫌在公職中行為不當，目前正在伯克郡和諾福克郡的多個地址進行搜查。目前該男子仍被警方拘留。根據國家指導原則，警方不會公佈被捕男子的姓名。另請注意，此案目前仍在調查中，因此任何發布信息時都應謹慎，以免構成藐視法庭罪。
報導指出，這是「前任王子」安德魯首次被警方逮捕，他因與被定罪的已故性犯罪者「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有所聯繫，面臨多項指控。安德魯一直堅決否認自己有任何不當行為。
此前，因安德魯涉入愛潑斯坦相關醜聞，查爾斯國王已於去年10月剝奪安德魯的王子頭銜，改稱為安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor），他也被要求搬離溫莎的皇家莊園，搬到桑德林漢姆莊園；此外，早在14年前，安德魯就因為與愛潑斯坦有所關聯，被剝奪貿易代表的職位，不過他仍一直享受著奢華的王室生活，引發輿論爭議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
警方聲明指出，作為調查的一部分，我們今天逮捕了一名來自諾福克的60多歲男子，他涉嫌在公職中行為不當，目前正在伯克郡和諾福克郡的多個地址進行搜查。目前該男子仍被警方拘留。根據國家指導原則，警方不會公佈被捕男子的姓名。另請注意，此案目前仍在調查中，因此任何發布信息時都應謹慎，以免構成藐視法庭罪。
報導指出，這是「前任王子」安德魯首次被警方逮捕，他因與被定罪的已故性犯罪者「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有所聯繫，面臨多項指控。安德魯一直堅決否認自己有任何不當行為。
此前，因安德魯涉入愛潑斯坦相關醜聞，查爾斯國王已於去年10月剝奪安德魯的王子頭銜，改稱為安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor），他也被要求搬離溫莎的皇家莊園，搬到桑德林漢姆莊園；此外，早在14年前，安德魯就因為與愛潑斯坦有所關聯，被剝奪貿易代表的職位，不過他仍一直享受著奢華的王室生活，引發輿論爭議。