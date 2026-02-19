我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（19）日公布第二波政績短影片，片中提及在10年前擔任立委就替當時還是學生的奧運金牌林郁婷爭取學校資源，對此蘇巧慧今日受訪表示，當時不知道林郁婷會變成奧運金牌，但這一路走來，對方遇到困難就一起努力協助爭取資源，也因為她的關係，更知道學校建設對培訓一個競技選手有多麼的重要，希望從過去選區的訓練設備升級，擴大到往後全新北。蘇巧慧今日公布最新政績短影片，受訪時表示，非常高興自己在擔任立委的這幾年結交了許多好朋友，剛開始擔任立委時，就認識了當時還是學生的林郁婷，當時不知道她後來會變成奧運金牌，但是這樣一路走來，對方遇到困難的時候，就會協助她爭取資源，甚至後來也因為她的關係，更知道學校建設對培訓一個競技選手有多麼重要。蘇巧慧說，所以自己也在樹林、鶯歌、新莊等地，現在擴大到全新北，為每一間學校爭取更多的訓練設施。這些設施不但選手可以用，一般學生也可以用，甚至是大的操場、好的操場，連鄉親都可以使用。