香港喜劇巨匠周星馳（星爺）近年經常透過社群媒體與影迷隔空互動，不時公布最新電影製作計畫、為作品招募演員，並推廣NFT等相關周邊。日前，星爺最新執導的新片《女足》正式殺青，卻未如外界預期於2026農曆新年賀歲檔上映，不過周星馳倒是透過一支33秒發紅包影片，間接公布新作將在今年上映，讓影迷期待度破表。
員工一一向老闆拜年 周星馳發紅包洩新片檔期
周星馳在17日、大年初於IG上傳一段影片，只見他一如往常背對鏡頭，坐在辦公室內輪流接受員工拜年，並發出紅包，期間，在電影《少林足球》中飾演「六師弟」的林子聰突然現身，邊跟星爺拜年邊笑說：「一馬當先，祝你這部電影今年大賣！」意外透露《女足》將於今年上映。
不久，另一名男員工也走進周星馳的辦公室，高聲對星爺表示：「哇！你的《女足》萬眾期待啊！」接著一一大力稱讚電影中的男女主角、足球賽事、動作場面與感情戲4大亮點張力十足，讓周星馳聽得龍心大悅，不停送出手上的紅包。
林子聰成功逗樂周星馳後，還派出一對子女進辦公室跟星爺拜年，不僅大讚《女足》精彩好看，更順手把桌上的紅包「一掃而空」，場面令人發噱。依照過去的成績來看，只要是周星馳推出的新片，票房幾乎場場報捷、從未失手，外界也普遍看好《女足》於今年上映後，勢必再度締造口碑與票房雙贏的局面。
星爺新片《女足》來台海選 「Hold住姐」謝依霖也報名
周星馳籌拍許久的功夫體育電影《女足》，為2001年《少林足球》的續作，他早前在IG發文開出素人海選的條件，只要符合「天資聰穎、體能出眾、品行端正、美麗自然、年齡國籍均不限」，即有機會成為下一任星女郎。
2024年3月，《女足》幕後工作人員特地來台灣舉辦海選發布記者會，周星馳的特助陳震宇受訪表示，去年就收到很多來自台灣的報名表，指出只要有潛力，無論素人還是藝人都歡迎試鏡，每份報名表經過初步篩選後，星爺都會親自面試，透露女星「Hold住姐」謝依霖也有報名。
《女足》於2025年2、3月左右開拍，當時有網友目擊劇組團隊在廣東惠州大亞灣文化體育活動中心足球場進行拍攝，場面浩大，偷拍片中，一名吊鋼絲的女足球員騰空飛起，還有疑似特技演員凌空翻滾，頗有《少林足球》的既視感，讓影迷萬分期待正片上映。
Stephen Chow IG
