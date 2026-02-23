我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（圖／水花電影提供）（圖／水花電影提供）

▲金鐘視帝庹宗華在《雙囍》中飾演不苟言笑的新郎父親「高盛宏」。（圖／水花電影提供）

▲影歌雙棲的9m88在《雙囍》中飾演新郎多年的好友婚顧「小芮」。（圖／水花電影提供）

舉辦婚禮是你我生活中十分熟悉的風景（沒辦過也參加過），從籌備婚禮之前的各類大小事，都能變成引發雙方從小到大的價值觀磨合SOP。而華人社會對於傳統婚禮的細節打磨，更會讓簡約為現代基調的男男女女感到壓力山大。《雙囍》（Double Happiness）導演許承傑前一回拍《孤味》時，拿了自己家族外婆的真實故事，談論了一場外婆慶祝70大壽前夕，卻遇到昔日落跑老公過世，在此刻想落葉歸根與家人重新團圓。《孤味》透過喪禮，讓怨懟多年的外婆總算與這段傷口和解。《雙囍》就是藉由同天舉辦的「兩場」婚禮，讓新郎面對如何與離異父母重新與童年傷口和解，重生後而新生。可以說不管是《孤味》或是《雙囍》都討論到現今社會的重組家庭輪廓。《雙囍》聚焦在圓山大飯店主廚高庭生（劉冠廷 飾），從小在勢不兩立的雙親壓力下長大，夾縫中求生存的結論就是委屈求全。只是沒料到連終生大事，都要想辦法討好這對冰與火之歌的家長。如此荒謬的情況看起來像喜劇，但對當事者來說恐怕是悲劇。觀眾都知道，劉冠廷這角色，最終當然還是會露出馬腳演不下去。劇本的精細就在於怎麼梳理一層又一層的衝突，還能給觀眾相對合理結論，且不流於一廂情願兩大歡喜的俗套。特別喜歡故事中墨魚麵這個設計，其一解釋了童年必須獨自搭機時的寂寞壓力，熱心空姐送上這道菜餚化解了小孩心中的悲苦，更串起新郎新娘兩人的結緣餐點，更是作為對父親牙醫世家，不得讓潔白牙齒染上些許顏色的微小反叛。而故事中後段，藉由新娘吳黛玲（余香凝 飾）意外拉他重遊一次昔日舊宅，更是神來一筆，從舊家要邁入新家。童年的墨魚元素與家庭鎮店之寶達摩雕像，全在這時候成了告別童年的關鍵轉折。另一場到母親親友為主體的婚宴進場時，與母親合唱一曲童年收看過的八點檔主題曲「玫瑰人生」更是唱出弦外之音。當劉冠廷歌詞落下「我心盼望，讓濃情一段。隨時光流遠，再回到開始。我心盼望，讓前世情緣延至地老天荒，到無數的來世。」觀眾當然都知道那個「回到開始」，就是希望父母能破鏡重圓，但事實上則是無能為力。這場宣洩情緒段落寫得極好，劉冠廷能含著淚水唱完，堪稱包下全場MVP光輝（畢竟這首曲子當年許景淳的KEY超高）。觀眾大概都能體會他內心哽咽，唱得有時確實比說得還有意境。《雙囍》全片華麗演員陣容群功能到位，庹宗華飾演的嚴肅父親面孔與楊貴媚飾演的女強人母親還真是冰與火之歌。婚顧小芮（9m88 飾）和伴郎大蔡（蔡凡熙 飾）更是亂中有序，處處充滿飆戲意外趣味。就連姜康哲飾演的沈默珠寶保全，也能在尷尬時刻帶來喜感。最後當然還是要提香港資深演員田啟文，演活了許多出嫁女兒長輩的心聲，前面幾場戲，應該能讓許多經歷類似經驗的父親老淚縱橫。回到婚禮本身，婚禮本質確實給新人們一場幸褔儀式，但在華人父母重視情面、排場等各種繁文縟節底下，往往變成雙方家長的場外考驗戰，給足子女許多壓力。多少婚禮擦槍走火，若非能即時止血，好端端一場喜事變成分手擂台，也就司空見慣了。《雙囍》體現了「幸運的人用童年療癒一生，不幸的人用一生療癒童年。」這句話的蝴蝶效應與後座力，故事裡最可貴的，莫過於新娘好好承接著了新郎的創傷，余香凝的笑容意外穩定軍心，是本片神選角。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com