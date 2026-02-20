農曆春節總會剩下不少吃不完的山珍海味，丟掉可惜乾脆隔天加熱或開工後吃，不過營養師提醒，隔夜的年夜菜容易滋生細菌，若想復熱再吃，加熱次數要以「1次為上限」，且冷藏溫度需低於7度，冷凍溫度需低於零下18度、加熱溫度則至少要攝氏70度，否則無論海鮮等肉類、蔬菜都可能讓致癌機率增加。
Cofit 我的專屬營養師團隊說明，食用年菜時，建議使用「公筷母匙」，避免口水沾染，剩菜應使用密封袋、密封盒進行妥善分裝。冰箱冷藏溫度需低於攝氏7度，冷凍溫度需低於零下18度，室溫不適合長期存放食物，煮好的料理別等到在室溫放涼後再進入冰箱，可減少食物中毒的風險。
Cofit 我的專屬營養師團隊強調，食物再加熱的溫度至少高於70度，讓食材充分殺菌，不建議進行3度加熱。最後就是準備年菜時，就應減少過度浪費或重複加熱。
🟡年菜可以放多久
1、海鮮：營養師張宜婷說明，海鮮營養價值高，但同時也易滋生細菌、不易保存，最好當餐直接吃完別再次加熱，魚、蝦、蟹等隔夜若存放「超過8小時」，容易產生蛋白質降解物，食用後對肝腎功能有傷害。
2、葉菜：許多葉菜種植時，會使用氮磷鉀肥料，進而轉成硝酸鹽存於植物中，細菌會將其轉為亞硝酸鹽，隔餐8小時後，蔬菜內亞硝酸濃度會大增，會與含胺食物混合後成「致癌物亞硝胺」，此外，蔬菜水溶性維生素較不耐熱，重複加熱也會讓營養流失狀況加劇，無法得到營養價值。
3、半熟食物：無論是生魚片、溫泉蛋、舒肥雞肉等，沒全煮熟的蛋白質類不易存放，再次加熱後，細菌也可能無法完全被消滅，較容易發生細菌感染、急性腸胃炎等。
4、澱粉：米飯、年糕在室溫放久後，容易因水分流失影響口感，若要再次加熱可以撒點水，但這些食物放在室溫可能導致細菌滋生，假如放超過8小時就盡量別再加熱食用。
食物保存有「危險溫度」 忽視恐食物中毒
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海則提醒，許多細菌在攝氏7至60度皆能生長繁殖，這段區間被稱為「危險溫度」，食物保存低於7度可抑制微生物孳生，加熱高於70度可徵底殺菌。
若年菜重複加熱導致細菌、微生物感染，可能會引起急性腸胃炎，常見的症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、甚至發燒，對免疫力不好的族群，包括老年人、幼兒、懷孕婦女，或糖尿病、肝硬化等疾病患者，嚴重的腸胃炎可能會合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒、敗血症，造成生命危險。
資料來源：Cofit 我的專屬營養師臉書
