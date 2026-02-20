韓國前總統尹錫悅2024年12月宣布緊急戒嚴，引發韓國社會風波，他隨後被彈劾下台，並面臨多項罪名審判，首爾中央地方法院當地時間19日一審判他發動內亂罪成立、無期徒刑。對此，韓國執政黨「共同民主黨」黨魁鄭清來批評，法院判的太輕，動搖司法正義。
根據《韓聯社》報導，審判庭認為，總統原則上雖有行使《憲法》賦予的權限，比如宣布緊急戒嚴，但依其目的仍可構成內亂，最關鍵的部分在於被告（尹錫悅）當時曾向國會派遣軍隊，打算以武力鎮壓國會，意圖透過動員軍隊封鎖國會大樓、抓捕主要政界人士，使國會陷入癱瘓等等，故構成內亂罪。
雖然尹錫悅免於《刑法》所規定的、帶頭者最高死刑，但目前他在內亂案的被告人當中，被判刑度依然是最高的。
審判庭針對量刑理由表示，尹錫悅親自主導犯罪行為，讓不少人參與其中，戒嚴風波造成巨大社會成本，被告卻未進行反省。然而，考量到被告並無周密計劃，也幾乎沒有直接施暴的情況發生，計劃也未成功，加上被告本身無犯罪前科並長期從事公職，這些均被視為對被告有利的考量因素。
對於判決結果，「共同民主黨」黨魁鄭清來相當不滿，隨即召開最高委員會會議表態，直言法院沒判內亂帶頭者死刑，僅判處無期徒刑，屬於不當判決，強調在最高法院終審前，不會放鬆監視。鄭清來還在臉書發文，放話要在國會全力促成、禁止赦免內亂罪犯的法律通過。
鄭清來還批評，首爾中央地方法院的一審結果，形同背叛發起「光之革命」、阻止非法緊急戒嚴的韓國國民，怒批尹錫悅造成的創傷，比起全斗煥時期，有過之而無不及，理應受到更嚴厲的懲罰。
原文連結：鄭 "尹 무기징역 선고 매우 유감…곧 내란범 사면금지법 통과"
