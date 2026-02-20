NBA美國職籃（National Basketball Association）針對日益嚴重的「擺爛（Tanking）」現象目前正初步提出改革，根據名記Shams Charania及ESPN報導，聯盟總裁蕭華（Adam Silver）於今（20）日告知30支球隊總經理，聯盟計畫最快在下個賽季針對選秀制度進行根本性的改革。為了遏止球隊為了搶奪高順位選秀權而刻意輸球，多項方案已經進入深入討論階段。
劍指2026選秀大年 聯盟祭出多項處罰條款
由於外界普遍認為2026年選秀的人才庫品質遠勝往後兩年，導致本賽季末段的擺爛現象恐將加劇。蕭華在全明星年度發布會上直言，NBA正在考慮「一切可行的補救措施」。
根據消息人士透露，目前競爭委員會討論的方案清單極具殺傷力，重點包括：
禁止連續獲利： 禁止球隊連續兩年抽中前4順位，或連續三年戰績倒數前三者不得抽前4。
擴大樂透區範圍： 所有進入附加賽的球隊均有資格參與抽籤，並全面扁平化中籤機率，縮小弱旅與中游球隊的差距。
強隊禁抽條款： 凡打進分區決賽的球隊，次年自動喪失抽中前4順位的資格。
凍結中籤率： 樂透機率可能在交易截止日即凍結，杜絕球季末段大規模「清倉」求敗的行為。
庫班 vs. 伊什比亞 大老闆們的價值觀對決
針對此議題，聯盟老闆們也陷入激辯。獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）在社群平台X發長文緩頰，認為擺爛應被視為一種「合理的建隊策略」並應予以容忍。
然而，太陽隊老闆伊什比亞（Mat Ishbia）則強烈反擊，直言擺爛「比任何投注醜聞都惡劣」，嚴重損害籃球運動的正直性，並公開呼吁蕭華必須做出「重大改革」。事實上，聯盟已在近日對爵士隊與溜馬隊因「優先考慮順位而非贏球」的行為，分別處以50萬與10萬美元罰款，殺雞儆猴意味濃厚。
「輸球變贏球」？天馬行空的懲罰機制
在眾多潛化方案中，ESPN記者邦唐普斯（Tim Bontemps）支持的一項方案最吸睛，那就是在賽季特定時間點（如50場後）反轉戰績的計算方式。
該方案建議，若球隊在賽季後段為了擺爛而瘋狂輸球，這些「輸球」在選秀權機率計算中將被視為「勝場」。例如一支球隊季末打出4勝28敗的難堪戰績，其選秀權順位將按28勝4敗的權重計算。這種「懲罰性邏輯」旨在讓拼命輸球的球隊反而失去高順位優勢。
「選秀轉盤」重回桌面 改革需勞資雙方點頭
除上述方案外，十多年前曾討論過的「選秀轉盤（Draft Wheel）」方案也重回名單，該方案主張讓30隊在30年內輪流獲得各個順位，徹底取消戰績與選秀權的掛鉤。
雖然各項改革方案呼之欲出，但《ClutchPoints》報導也指出，任何重大的規則修改都必須獲得NBA老闆會議批准，且極大機率需要與球員工會（NBPA）達成共識。面對2026選秀大年的逼近，聯盟是否能在今年夏天完成修法，將決定NBA未來十年的競爭格局。
消息來源：《ClutchPoints》
