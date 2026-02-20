大年初四水氣增加，根據中央氣象署表示，初四大台北、東半部地區有降雨機會，明日（21）初五起至開工日（23日）維持春暖如夏的好天氣，中南部地區高溫有機會達30度，但早晚溫差仍大須注意保暖。下周二（24日）晚間鋒面通過、東北季風增強，北台灣與東半部變天轉濕涼，一直到下週四（26日）東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。
今初四北部轉雨！中南部初五熱到開工「高溫飆快30度」
中央氣象署表示，今日初四中層水氣稍增，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。氣溫方面，各地早晚仍涼，低溫約14至17度，白天高溫持續上升，北部、宜花約20至23度，中部及臺東約24、25度，南部地區可達27度，中南部日夜溫差大。
明（21）日初五起至開工日（23日）白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區有零星短暫陣雨。
下週二變天迎鋒面！北部、東北部轉濕涼「半個台灣有雨」
但下週二晚起至下周三（25日）鋒面通過、東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下週四（26日）東北季風減弱，氣溫回升，桃園以北及東半部、恆春半島仍有局部雨。
今初四暖到開工日！中南部早晚溫差大：入夜跌10度以上
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今初四（20日）起至年假收假日（22日），由於環境風場將由偏東風轉至東南風，迎風面的東北部及東半部地區雲多、短暫陣雨；西半部下沉氣流影響，天氣穩定，高溫晴朗。
氣溫預測部分，東半部地區高溫可達攝氏25至28度，西半部地區白天高溫更在攝氏26至30度或以上，澎湖地區攝氏24至27度，金門及馬祖地區最高溫也分別在攝氏22至25及16至19度之間。但林得恩提醒，中南部日夜溫差增大，有機會突破攝氏10度或以上，籲請多加注意早晚氣溫變化。
資料來源：中央氣象署、林老師氣象站
