我是廣告 請繼續往下閱讀

台彩刮刮樂「中獎代碼設計太絕情」！一堆人刮開3秒就噴錢確定

台彩公司不會太絕情了嗎？三個字母中獎字母直接印在第一格，還給不給遊戲體驗......

▲網友分享自己玩2000元刮刮樂，結果才刮開第一格就看到「OKF」的組合，不到幾秒就知道自己肯定槓龜，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

刮刮樂英文中獎代碼是真的！台彩終於認證：TOP就是頭獎

然而如果你刮開看到「P、K、M、Y」的字母組合，要不是超大獎，不然就是槓龜居多

▲內行人分享「刮刮樂獎金兌獎英文對照表」，不少資深彩迷一看刮刮樂上面英文就知道有沒有中大獎或者槓龜。（圖／翻攝自Dcard）

例如100元的「HUN」就是「hundred」的縮寫，若是看見「TOP」，則代表你已被財神眷顧，中了該張刮刮樂的頭獎。

▲台彩近年終於拍片證實刮刮樂上的代碼就是「獎金縮寫」，像是這張有HUN就是中100元，是「hundred」的縮寫，若是看見「TOP」則是中頭獎。（圖/台彩樂Now事臉書）

刮刮樂英文中獎代碼實測查看！彩迷崩潰跪求改版

像是500元就是「FIV」、600元就是「SIX」、100元就是「HUN」。

▲記者實際查看中獎的刮刮樂獎金代碼，像該張500元的五路財神中獎600元，上面就有「SIX」三個英文字母。（圖/記者張嘉哲攝）

才刮到第二區就看到「FIV」的組合，後面三個遊戲直接免玩，就知道這張刮刮樂只中500元，真的相當尷尬

▲記者玩1200萬大吉利時，才刮開第二區就看到FIV的組合，直接得知這張彩券只中500元，後面三區都免玩。（圖/記者張嘉哲攝）

不少人農曆春節都會到彩券行購買刮刮樂試試手氣，然而，就有網友討論刮刮樂的代碼問題，因為每張刮刮樂上面都會有對應的英文代碼，如果太了解這些代碼的話，基本上刮開看到英文代碼就知道中什麼獎，有民眾玩2000元刮刮樂，刮開第一格就看OKF三碼，不到三秒就知道自己肯定槓龜，許多苦主都表示希望這個規則明年可以改版，保留內行玩家的刮刮樂體驗。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「只能怪我英文太好了是嗎？真的超扯.....第一個OKF就知道槓龜了」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「希望代碼改成在掃碼旁邊，留給玩家良好的體驗」、、「這真的要改版，如果獎金真的跟著代碼走，還是要留給玩家體驗」。然而網友討論的狀況，就是每張刮刮樂都會隨機分佈「3個英文字母」在上面，有的是分散、有的則是集中不一定，，像該網友刮出OKF就有K，結果最後就是槓龜收場。其實這個英文中獎代碼一直以來都有在坊間流傳，台彩也都沒有正面回應，直到2024年終於拍片證實，每張刮刮樂都有神秘代碼，而這些代碼都是由獎金的英文縮寫，《NOWNEWS》記者也實際購入刮刮樂實測，並且將中獎的刮刮樂對照坊間流傳的代碼表，發現真的是100%獎金吻合的結果，而記者刮其中一張1000元的1200萬大吉利時，，也因為刮刮樂有此中獎代碼的規則，才會讓不少彩迷跪求台彩明年刮刮樂可以改版，看可不可以拿掉代碼或者是將代碼集中在掃碼區旁邊，否則非常沒有遊戲體驗。