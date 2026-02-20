我是廣告 請繼續往下閱讀

今年春節連續假期長達9日，假期開始正是民眾採買年貨、添購商品，各大賣場及電商平臺，紛紛推出琳瑯滿目的年節商品與新春優惠折扣吸引消費者目光，不過，行政院食品安全辦公室提醒，切勿輕信誇大不實或違規廣告，以免花錢受騙，務必牢記「停、看、聽」三原則。行政院食安辦提醒民眾，切勿輕信誇大不實或違規廣告，以免花錢受騙，甚至危害健康。凡是廣告內容過於神奇、效果誇大或過度吸引人的產品，務必牢記「停、看、聽」三原則。一、「停」：先冷靜思考，評估是否確實有需要，及對自身健康是否有實質助益。二、「看」：仔細閱讀產品包裝及標示上的相關資訊，確認成分、用途與注意事項。三、「聽」：諮詢醫師、藥師或營養師等專業人員之建議，避免僅憑廣告內容做出購買決定。行政院食安辦進一步說明，食品僅能提供人體所需的營養素與熱量；化粧品僅作為外部修飾容貌的用途，並不具任何療效，如有身體不適或健康疑慮，應儘速透過正規醫療管道就醫，切勿延誤病情。如欲查詢違規廣告相關資訊，民眾可至衛生福利部食品藥物管理署網站之「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統查詢。另有關涉嫌違規的國外網站廣告，也可在「食藥膨風廣告專區」瞭解相關資訊。行政院食安辦呼籲，春節購物要精明消費、理性判斷，拒絕誇大不實廣告，共同守護全民健康及消費權益。