📍初四可以洗衣服？可以倒垃圾嗎？初四習俗一次看

🟡初四可以洗衣服嗎？

🟡初四可以倒垃圾嗎？

🟡初四要幹嘛？

▲許多地區的習俗認為，初四是接神日，為了迎接神明，今天可以開始打掃環境並將垃圾清出門外。這動作又稱「扔窮」，象徵把晦氣和窮氣丟掉，騰出乾淨的空間來接好運與財氣。（圖／屏東縣府提供）

📍初四禁忌千萬別犯！進廚房、出遊走春6大禁忌

🟡禁忌1：灶王爺這天會來查戶口，避免出遠門」

🟡禁忌2：灶神為廚房之神，因此不可以在廚房裸體，換衣服

🟡禁忌3：情侶與夫妻不宜在廚房打鬧，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。

🟡禁忌4：切勿在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神星君生氣無法給你們加持。

🟡禁忌5：爐灶不要堆東西，或有剩菜剩飯，要整理乾淨

🟡禁忌6：不用針線

🟡禁忌7：迎財日不可以自私小氣

▲廚房在初四這天被視為神聖之地。在廚房裸體、換衣服，或情侶夫妻有過於親密的舉動，傳統上都被視為對神明不敬。（圖／取自Pexels）

📍初四迎財神怎麼拜？拜財神正確順序一覽：做對旺到年底

▲每間財神廟參拜方式有些許差別，但大方向類似，建議事先詢問各大廟宇參拜順序，且謹記參拜時必須告知詳細個人資料，才能讓財神爺順利為你祈福、保佑今年好運。（圖／台中廣天宮 財神開基祖廟臉書）

大年初四「接神日」到來，初四也是接財神、迎灶神的重要吉日。但民眾不免好奇初四可以洗衣服嗎？初四可以倒垃圾嗎？初四要幹嘛？事實上，初四已經沒有洗衣禁忌，可以安心洗衣，也因初四是接神日，民間有「扔窮」習俗，今天開始就可以打掃環境、騰出空間接財氣。另外，初四重要習俗與禁忌多，進廚房禁親熱、吵架，走春出遊也不宜太遠，但記得拜財神、灶神迎接一整年好運。《NOWNEWS今日新聞》整理初四禁忌與習俗旺整年。根據民間相傳，大年初一、初二因是「水神」的生日，為了表達對水神的尊敬，通常會避免這兩天洗衣，但初四已經沒有相關禁忌，可以安心洗衣。答案是可以的！許多地區的習俗認為，初四是接神日，為了迎接神明，今天可以開始打掃環境並將垃圾清出門外。這動作又稱「扔窮」，象徵把晦氣和窮氣丟掉，騰出乾淨的空間來接好運與財氣，加上部分縣市已開放垃圾收收運。但有一部分認為初五才能打掃，兩者各有其象徵意義，並無硬性規定，心存善念即可。大年初四是重要的接神日，也是財神返回人間的日子，不少民眾都會在這一天舉辦「接財神」或「迎財神」儀式；初四同樣也是恭迎灶神的吉日，家家戶戶都會挑這天供奉灶神，但建議選在中午12時過後進行，因為中午被認為是陽氣最盛、最吉利。根據小孟老師表示，初四為接神日，除了迎財神以外，最重要的還有迎灶神回來家中，因此初四有7大禁忌需要特別注意：傳說初四是灶王爺回民間「查戶口」的日子，民俗上建議這天盡量待在家中，若跑太遠會讓神明點名「找不到人」，可能會影響新的一年家運。廚房在初四這天被視為神聖之地，若在廚房裸體、換衣服，或情侶夫妻有過於親密的舉動，傳統上都被視為對神明不敬。廚房是灶神的專屬地盤，也是家中火氣最旺的地方。若在廚房動怒或爭執，等於是「火上加火」，容易惹怒神明並引發新的一年口角是非。迎神講求乾淨整潔，爐灶上不宜堆放雜物，也不應留有餿水或過多剩飯。乾淨的廚房象徵「財庫清明」，把環境打理好，家運和財運才會更順暢。婦女初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。迎財日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。俗語說：「初一早、初二早、初三睏甲飽、初四接神、初五迎財神」，大年初四是眾神重臨人間的日子，又稱「接神日」，也是民間習俗「迎財神」的重要日子，而大年初五傳說是五路財神的誕辰，也是商業界開市好日子，被認為最適合開工的日子，兩大吉日皆適合迎接與祭拜財神。每間財神廟參拜方式有些許差別，但大方向類似，建議事先詢問各大廟宇參拜順序，且謹記參拜時必須告知詳細個人資料，才能讓財神爺順利為你祈福、保佑今年好運。而部分財神廟會提供「錢母」或「發財金」，可主動向廟方詢問。進入廟宇遵守「右進左出」，避免踩踏門檻，入廟後把供品與金紙整齊放置供桌上。一般先到正門口拜天公爐，接著再拜廟內主祀神明。向財神稟告姓名、出生年月日、住址，清楚陳述工作內容、業績目標或具體求財願望，建議越具體越好。等線香燒至一半以上，再進行金紙焚燒。若成功求取，記得還願或補財庫，象徵心意完整。