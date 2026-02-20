我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部部長陳世凱慰勞金門航空站同仁。（圖／交通部提供）

春節連假期間對多數民眾而言，是放鬆團聚的日子，但對「交通人」來說卻是持續值班，必須要確保民眾旅途順暢的重要時間。交通部長陳世凱日前前往金門航空站視察外島航班營運狀況，除準備紅包外，還下廚端出開陽白菜和水餃向堅守崗位的同仁致意。另外，交通部日前也提醒民眾，行李箱的托運貼紙一定要撕掉；如果行李上留著先前的舊貼紙，可能會讓機器掃描時誤判，嚴重可導致被送去錯誤航班。陳世凱日前到金門航空站視察外島航班營運狀況，了解塔台運作及航空站消防應變。陳世凱表示，外島航空運輸是民眾返鄉與物資往來的重要命脈，春節期間航班密集、調度壓力大，塔台與相關作業人員肩負高度責任，必須在安全與效率之間保持高度專業判斷。機場消防與一般市區消防工作性質截然不同。陳世凱指出，不僅要迅速控制火勢，更必須在處置過程中顧及航空器結構與飛航安全，「我們不是只有滅火，滅火的同時，還要把飛機顧好」，對消防人員的專業訓練與判斷能力要求更高，也更加辛勞。除了視察春節疏運狀況，陳世凱走進廚房「洗手做羹湯」，展現好廚藝，端出了「開陽白菜」和水餃提供同仁享用，現場氣氛溫馨熱絡。他說，春節值勤同仁多為長時間輪班，選擇簡單、熱騰騰的家常菜色，希望大家能在忙碌之餘吃得飽、吃得暖；水餃象徵團圓，也代表對同仁平安值勤的祝福。日前交通部也在臉書發文提醒旅客，機場的行李輸送是靠「自動行李分撿系統」的360度掃描技術來辨識行李條碼，因此行李箱上留著先前飛行的舊條碼，機器在掃描時可能會判斷錯誤，可能導致行李無法準時抵達目的地，或是無法辨識而被踢出輸送帶需人工處理，嚴重甚至可能被送去錯誤的航班。交通部呼籲旅客，雖然行李箱上的托運貼紙可能象徵旅行的回憶，但是為確保行李能準時出現在行李轉盤，請忍痛跟舊貼紙說再見！