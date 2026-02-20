我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 首次參選左楠區的罷韓四君子的尹立則是戴著「本人」的髮箍。（圖／翻攝畫面）

▲ 大岡山區邱志偉子弟兵蔡秉璁是背著「本人」的小關東旗。（圖／翻攝畫面）

▲ 爭取連任的前鎮小港議員黃彥毓跟簡煥宗一樣旁邊有「本人」的關東旗。（圖／翻攝畫面）

▲ 無黨籍議員張博洋穿著印有本人的外套是因為很多選民都把他認為是助理，所以外套上面加了「本人」兩個字。（圖／南方問政辦公室提供）

民進黨高雄市長初選告一段落，確定由立委賴瑞隆出線之後。緊接著市議員初選民調即將在3月2日登場。民進黨尋求連任的現任議員以及新秀紛紛吹起「本人」風，在各路口拜票，爭取選民支持。在旗鼓鹽選區爭取四連任的現任議員簡煥宗在路口拜票，旁邊出現「本人」的關東旗，甚至還有「本人」的競選背帶。首次參選左楠區的罷韓四君子的尹立則是戴著「本人」的髮箍，大岡山區邱志偉子弟兵蔡秉璁是背著「本人」的小關東旗，而爭取連任的前鎮小港議員黃彥毓跟簡煥宗一樣旁邊有「本人」的關東旗。不用初選的無黨籍議員張博洋則是在外套加上「本人」兩個字。簡煥宗表示，追劇是他的舒壓方式，會用「本人」的關東旗跟競選背帶是受到日劇的影響，覺得應該會吸引選民目光。結果先吸引黃彥毓的目光，黃彥毓也跟著做「本人」的關東旗，他說看到簡煥宗本人的關東旗就覺得可以吸引選民注意，就跟著做了，效果真的很好。戴著「本人」髮箍尹立表示，因為他兩個助理，一個快190公分高，另外一個也是身材魁梧。選民常常看不到他本人，所以現在公開活動都會帶著「本人」的髮箍。第一次參選的蔡秉璁說，因為是新人，許多第一次見到的鄉親常常會問說，你是本人嗎？所以作了這個旗子。背在背後讓選民增加印象。而無黨籍議員張博洋穿著印有本人的外套是因為很多選民都把他認為是助理，所以外套上面加了「本人」兩個字。