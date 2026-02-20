我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃國昌今天在彰化縣走透透，安排8個公開行程拉抬黨提名的縣議員。（圖／台灣民眾黨提供，2026.02.20）

台灣民眾黨主席黃國昌今天到彰化縣跑透透，拉抬黨提名的4名縣議員，不過他在第一站二林鎮被嗆至少5次，幸好沒有發生衝突。黃國昌透露彰化縣的選戰目標就是成立議會黨團，未來也將推出鄉鎮市民代表候選人，為彰化鄉親發聲。民眾黨目前在彰化縣已提名4席，分別是彰化區縣議員吳韋達、員林區縣議員張雪如，以及新人和美區蘇智弦、二林區洪雅婷，黨主席黃國昌與新任立委王安祥今（20）日整個白天在彰化縣走春，並安排8個公開行程，全力拉抬參選人們的聲勢。黃國昌等人一早先到大城鄉拜訪種小黃瓜的青農，他透露當場啃了一條新鮮的小黃瓜，看到返鄉投入農業的年輕人非常感動，也深感民眾黨應該更紮根基層。接著他到二林傳統市場，但眾人下車步行時，一名騎機車中年男子特意騎到黃國昌身邊，用台語大聲罵他「臭俗辣」，黃國昌微笑以對沒說話。由於現場有民眾黨自組的護衛隊及刑警搜證，機車男罵完便離開，沒發生衝突。接著在二林市場、二林仁和宮，都有人大聲罵他不愛國家、壞心人、超速仔。黃國昌受訪時，被問及是否繼續提名議員？他未正面回答，僅表示2026的目標是在彰化縣議會成立黨團，未來將積極推出鄉鎮市民代表候選人，為彰化鄉親發聲。