阿門防守鎖死鮑爾 申京手感冰冷成隱憂

休士頓火箭隊今（20）日奔赴客場挑戰夏洛特黃蜂，儘管開局一度陷入兩位數落後，但火箭在超級巨星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）全場狂飆35分、並在攻防兩端完全統治比賽的帶領下，最終以105：101險勝黃蜂，報了賽季首度交手輸球的一箭之仇。火箭此役缺少了控衛范弗利特（Fred VanVleet）與中鋒亞當斯（Steven Adams），開賽後進入狀態較慢，首節遭到黃蜂壓制，一度以24：33落後9分，次節更曾陷入11分的不利處境。關鍵時刻，杜蘭特展現老將價值，次節個人連投帶切帶動火箭打出一波14：0的反擊高潮。杜蘭特半場便繳出16分、5籃板、3助攻與3阻攻的超全能數據，幫助火箭在半場結束時以53：52反超比分，並成功將黃蜂第二節的得分壓制在20分以下。進入決勝末節，雙方一度戰成84：84平手，此時火箭展現團隊深度，謝潑德（Reed Sheppard）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）多點開花，拉出一波11：0的猛攻。黃蜂雖在比賽尾聲由克努佩爾（Konknueppel）連續命中兩記關鍵三分球追近至2分差，但杜蘭特在最後時刻冷靜穩住局面，連續中距離跳投得手並穩穩命中制勝兩罰，終結比賽。杜蘭特全場20投14中，高效率砍下35分、8籃板、4助攻，外加3次阻攻。防守端更讓黃蜂超新星克努佩爾全場出現5次失誤，展現了教科書等級的防守威懾力。火箭另外兩大核心阿門（Amen Thompson）與申京此役進攻端發揮平平。申京雖然貢獻13分、7助攻，但16投僅6中，命中率不及格。阿門雖然僅拿9分，但在防守端立下大功，全場貢獻4次抄截，成功將黃蜂核心鮑爾（LaMelo Ball）限制到僅得11分，14投僅5中。黃蜂方面，以格威（Grant Williams）的20分、9籃板表現最佳，米勒（Brandon Miller）貢獻17分，而克努佩爾雖然末節驚魂，全場仍繳出15分5籃板4助攻。火箭結束今日比賽後將獲得一天的喘息機會，隨後將前往紐約挑戰本季NBA盃冠軍尼克隊。面對防守強硬的尼克，火箭能否延續連勝勢頭，死神杜蘭特是否能再度展現接管比賽的能力，將是全聯盟關注的焦點。