我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍司令呂坤修上將昨（19）日視導及慰勉南部地區部隊，實地驗證春節期間第二梯次戰備部隊狀況演練，叮囑回營接任戰備的官兵，收假也要收心，第一梯次留值的官兵表現非常優異，都能克盡職責。強調戰備不能出現任何的罅隙，必須要無縫接軌，維持完整的戰備能力，提醒官兵在春節期間，務必全天候提高敵情警覺，精實戰備整備及應變機制，確保國防安全滴水不漏，讓國人安心過年。呂坤修表示，在國人歡度農曆春節之際，也是國軍最為重要的戰備階段，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念，並持續專注戰備訓練，確保在執行戰備任務期間，人裝妥善及通信暢通，達「平戰結合」之訓練目標。另提醒，在春節留值期間，應強化門禁管制、械彈管理及人員值勤紀律，落實風險管控與安全檢查，確保營區整體安全。呂坤修也與留守官兵座談，關心單位春節伙食、活動規劃實況，提醒各級幹部應落實留守官兵關懷照顧，主動協處官兵疑難問題，並在戰備不鬆懈的前提下，妥適安排膳食與休閒活動，營造溫馨和諧的部隊文化，最後也祝福全體官兵新春佳節平安、愉快。