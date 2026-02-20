我是廣告 請繼續往下閱讀

▲PTT網友點出鯉魚潭多年亂象。（圖／翻攝PTT）

花蓮知名景點鯉魚潭驚傳憾事！鄭姓一家五口昨天（19日）共乘天鵝船遊湖，未料在離岸邊20公尺處，疑似遭湧浪襲擊，船身突然翻覆，導致8歲男童受困船底，被救起時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治。對此，PTT上有網友揭露當地「快艇亂象」已存在多年，質疑政府視若無睹，而業者則推測意外與連假船隻密集或超載有關，目前警方已介入調查，釐清真正奪命真相。回顧事件，當天鄭姓男童當時與父母、祖父及姑姑一行五人於鯉魚潭共乘天鵝船，全員皆依規定穿著救生衣。不料船隻在距岸約20公尺處突然翻覆。目擊者指出，當時疑似因鄰近快艇經過產生湧浪，導致腳踏船重心不穩瞬間翻覆。儘管附近船家迅速救起四名大人，卻未見男童身影，直到業者潛入水中搜尋，才發現男童受困於翻覆的船艙底部。意外發生後，救援人員合力搬移重達200至400公斤、滿布淤泥的船身，才將男童拉出，並由業者與其父輪流施行CPR，隨後交由消防隊緊急送醫，但男童仍宣告不治。男童父母亦因體溫過低送醫，其餘親友則自行就醫。這起悲劇引發網友強烈憤慨，揭露鯉魚潭長年存在的快艇亂象。網友表示，花蓮縣政府長期對潭內快艇與慢速浮具的區域劃分消極應對，且未嚴禁高速載具靠近，導致快艇業者長期在慢速船隻旁急駛，產生的巨浪時常引發船隻翻覆或劇烈搖晃。網友指出，事實上，早在五年前就有大批民眾頻繁抱怨此危險亂象，甚至有遊客分享親身翻船的驚險經歷，Google評論上也充斥相關負評。然而，地方政府被指責對民怨視若無睹，放任快艇業者猖獗至今，最終釀成這場令人心碎的致命意外。業者則坦言，過去極少發生翻覆事故，這回不排除是連假期間船隻密集，導致多重浪湧疊加才釀成意外，不過業者也指出，該艘船原定乘載4人，當時卻坐了4大1小，疑超載導致船身重心不穩。目前轄區警員已介入調查，將針對快艇違規亂象與天鵝船是否涉及超載等問題進行蒐證，釐清詳細肇事原因。