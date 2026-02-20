我是廣告 請繼續往下閱讀

2026丙午馬年國運籤一次看

1. 苗栗 白沙屯拱天宮

海籤：「種稻高原逢旱歲，插苗低畝逢霖年，欲晴不晴雨不雨，天不絕人人絕天」。

▲白沙屯拱天宮主委請示媽祖抽出「四季公籤」（稻、豆、瓜、海）。其中引發關注的海籤抽出「欲晴不晴雨不雨，天不絕人人絕天」，提醒世人面對氣候與大環境變動應順應天理，切勿因人為的對立破壞而斷送好局。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

2. 新北 蘆洲湧蓮寺

國運「士籤」籤文：「抱薪救火火增烟，燒卻三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂煎」。

▲國運的「士」籤抽出第六十首下下籤。（圖／翻攝湧蓮寺臉書）

3. 台北 大龍峒保安宮

「歲君」籤文：「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室換他醒，起來無火也難當」。

▲今年大龍峒保安宮抽出代表國運的「歲君」籤為第四十四首靈籤，言下之意，就是做任何事要準備，「知道要走暗路，燈火就要準備好」，否則恐會迷茫。（圖／記者周淑萍攝）

4. 台南 南鯤鯓代天府（台灣王爺總廟）

國運籤文：「名顯有意在中間、不須祈禱心自安、早晚看看日過後、即時得意在中間」。

▲南鯤鯓代天府國運籤。（圖／南鯤鯓代天府）

5. 台中 大甲鎮瀾宮

國運籤文：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

▲台中大甲鎮瀾宮昨晚抽出馬年4支「四季籤」。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書，2026.02.20）

6.雲林 西螺福興宮

國運籤文：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉」

▲雲林西螺福興宮抽出的國運籤屬中下籤。（圖／雲林西螺福興宮臉書）

7.高雄 旗山天后宮

國運籤文：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢。」