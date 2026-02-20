2026丙午馬年全台各大宮廟的國運籤已經陸續在農曆春節期間初一至初四抽出。綜觀各家廟宇的籤詩結果，今年台灣的整體國運趨勢可以用「經濟產業看好（特別是科技業），但政局與兩岸關係需謹慎防內鬥，屬於『先憂後吉、撥亂反正』的格局」為主軸，《NOWNEWS今日新聞》也一次彙整了台灣各大知名廟宇抽出的國運籤以及解籤重點：
2026丙午馬年國運籤一次看
1. 苗栗 白沙屯拱天宮
抽出時間：2月16日（除夕夜）晚間 21:00
稻籤：「生平冷淡少知音，靜養根苗葆素真，共羨一枝黃菊好，秋深離落自芬芳」
豆籤：「與子當年有宿因，同舟共濟勝周親，若能竟把真心托，添喜添財熟比倫」
瓜籤：「忽見蛟龍起海中，雲騰致雨浪滔天，善人遇此心安定，庸俗相逢胆戰忡」
海籤：「種稻高原逢旱歲，插苗低畝逢霖年，欲晴不晴雨不雨，天不絕人人絕天」。
籤運重點：由主委向媽祖請示抽出「四季公籤」（稻、豆、瓜、海）。其中引發關注的海籤抽出「欲晴不晴雨不雨，天不絕人人絕天」，提醒世人面對氣候與大環境變動應順應天理，切勿因人為的對立破壞而斷送好局。
2. 新北 蘆洲湧蓮寺
抽出時間：2月16日（除夕夜）晚間 23:15（團拜插頭香後）
國運「士籤」籤文：「抱薪救火火增烟，燒卻三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂煎」。
籤運重點：針對士、農、工、商分別抽籤。士（政治/國運）為下下籤，防朝野內鬥與決策躁進；工（科技/產業）為上上籤，具備極佳發展契機；農為大吉籤，象徵農業豐收；商為下下籤，提醒投資需居高思危、耐心觀望。
3. 台北 大龍峒保安宮
抽出時間：2月16日（除夕夜）晚間 23:00 撞鐘後至子時
「歲君」籤文：「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室換他醒，起來無火也難當」。
籤運重點：抽出代表國運的「歲君」籤（中平/晦暗不明）。籤詩意境提醒「凡事不可盲目摸黑」，雖然看似有不確定性，但只要執政者與民間事前做好萬全準備，便能得貴人相助、化險為夷。
4. 台南 南鯤鯓代天府（台灣王爺總廟）
抽出時間：2月17日（大年初一）上午 11:00
國運籤文：「名顯有意在中間、不須祈禱心自安、早晚看看日過後、即時得意在中間」。
籤運重點：第10次擲筊獲3聖杯，定籤抽出第13籤「蘇秦拜相」（中上上籤）。籤詩「名顯有意在中間...即時得意在中間」象徵晚成大吉，今年整體經濟與民生發展會比去年更旺，凡事維持中庸之道、不急於求成自然會有好結果。
5. 台中 大甲鎮瀾宮
抽出時間：2月19日晚間 23:00（大年初四子時）
國運籤文：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。
籤運重點：抽出代表國運的「人口籤」（己巳籤）。解籤專家定調為「中上籤」，解籤老師周建男說，國運籤是亂中求序，要撥亂反正，才有真正的福氣。
6.雲林 西螺福興宮
抽出時間：2月19日晚間 23:00（大年初四子時）
國運籤文：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉」
籤運重點：屬中下籤。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，籤詩語氣雖帶警示，核心卻是提醒世人保持警覺。
7.高雄 旗山天后宮
抽出時間：2月20日上午 09:00（大年初四巳時）
國運籤文：「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢。」
籤運重點：此籤屬先憂後吉之象，廟方解讀為整體國運雖面臨國際局勢波動與不確定性，如長江水面遼闊多變，但只要國家掌舵穩健、政策方向明確、朝野與民眾齊心，就能避開驚濤駭浪，持續穩健前行。
資料來源：高雄旗山天后宮、西螺福興宮太平媽、南鯤鯓代天府
