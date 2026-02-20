立陶宛總理魯吉寧涅（Inga Ruginienė）本月表示，不排除將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」改為「台北代表處」，引發有關立陶宛自從去年新政府上任後，是否兩岸政策也有轉變的討論，當時立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）曾回應，代表處要叫什麼，應該由台灣決定。他19日在高層外交安全會議後提到，願與中國恢復正常的外交關係，但與台灣的關係也要能保持平衡，因為台灣具備相當的經濟潛力。
根據《立陶宛國家廣播及電視台》（LRT）報導，瑙塞達19日在總統府針對外交與安全議題召開會議，總理、議長、外交部長、國防部長以及其他負責外交和國安政策的官員也都有出席。瑙塞達坦言，自從台灣在維爾紐斯設立代表處以來，這種潛力只得到了很小程度的運用，應該還能做的更多。
瑙塞達指出，目前立陶宛與台灣的合作，除了雷射產業較為密切外，其餘面向尚無太多具體成果，認為雙方必須重新坐下來，討論未來如何推動經濟合作，少一點宣示，多一點具體承諾。
在談到與中國的關係時，瑙塞達則強調，立陶宛所有決策均依照國際法，台灣代表處的名稱並不代表立陶宛質疑一中政策，願在平等的基礎上與北京重啟對話，若北京展現善意，應有機會逐步恢復外交代表層級，先從代辦層級開始，再回到大使層級。
瑙塞達不忘提醒，立陶宛希望看到「更多對話、更少單邊主義、更少試圖將自身意見強加於人」的狀況，儘管立陶宛政府高層現在對中國已持有統一立場，但不意味著要「低頭下跪認錯」，他們都希望維護與台灣的關係，更好地發揮台灣的潛力，朝著能帶來切實成果的具體合作邁進。
原文連結：Lithuania wants to balance ties with Taiwan and China, says president after policy meeting
我是廣告 請繼續往下閱讀
瑙塞達指出，目前立陶宛與台灣的合作，除了雷射產業較為密切外，其餘面向尚無太多具體成果，認為雙方必須重新坐下來，討論未來如何推動經濟合作，少一點宣示，多一點具體承諾。
在談到與中國的關係時，瑙塞達則強調，立陶宛所有決策均依照國際法，台灣代表處的名稱並不代表立陶宛質疑一中政策，願在平等的基礎上與北京重啟對話，若北京展現善意，應有機會逐步恢復外交代表層級，先從代辦層級開始，再回到大使層級。
瑙塞達不忘提醒，立陶宛希望看到「更多對話、更少單邊主義、更少試圖將自身意見強加於人」的狀況，儘管立陶宛政府高層現在對中國已持有統一立場，但不意味著要「低頭下跪認錯」，他們都希望維護與台灣的關係，更好地發揮台灣的潛力，朝著能帶來切實成果的具體合作邁進。
原文連結：Lithuania wants to balance ties with Taiwan and China, says president after policy meeting