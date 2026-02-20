我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庾澄慶（右）、小哈利合體跟大家拜年，兩人一起模仿鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬7種動物，父子倆不計形象入鏡、相互鬥嘴，令人莞爾。（圖／En-Li恩利抖音）

▲小哈利（左）和父親庾澄慶的關係十分緊密，父子倆不時合體互動，讓外界認為即便雙親離異，孩子依然可以得到父母滿滿的愛。（圖／庾恩利IG＠sprinkle_my_tinkle）

庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜育有23歲獨子「小哈利」庾恩利，雖然雙親離婚17年，小哈利與父母的關係依舊相當親密，適逢農曆春節，日前小哈利同框庾澄慶跟大家拜年，他當面對生父喊「庾爸爸」，父子互動猶如朋友般，相當逗趣。小哈利近日在抖音分享一則短片，他和父親庾澄慶合體錄製影片，兩人一起模仿鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬7種動物，並說出吉祥話，小哈利還稱呼庾澄慶「庾爸爸」、「我爹」，父子倆不計形象入鏡、相互鬥嘴，令人莞爾。影片曝光後，網友紛紛表示：「好歡樂的父子倆，兩人不是那種傳統的父子關係，像朋友一樣」、「互動太有愛了，感覺庾澄慶年輕了不少」、「這對好搞笑！」庾澄慶、伊能靜離婚17年，各自再嫁娶，檯面上不再有任何互動，不過2024年5月時，兩人的兒子庾恩利提前完成紐約大學帝勢藝術學院導演相關科系學業，伊能靜和庾澄慶皆親自赴美出席畢業典禮，兩人雖然同場但沒有同框，網友大讚：「真的也算離婚天花板了，恩利得到所有人的愛！」不同於伊能靜不吝向外界分享對兒子的愛，庾澄慶始終在背後當庾恩利最強的後盾，2021年愛子宣布出道，他被發現已經默默關注小哈利剛開通的微博，低調給予支持，而曾經被問及小哈利喜歡穿女裝，哈林表示看過兒子反串的照片，自己完全不在意，只希望兒子健康、開心就好，「他要這樣做，一定有他的想法」，全力支持獨子。