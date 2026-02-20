我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初四正逢接財神日，後天（21日）大年初五也是五路財神生日，罕見吉日十分適合前往財神廟參拜招財。

農曆初四、初五都是迎財神、拜財神求好運的日子，各大財神廟也成為過年走春的熱門景點，全台財神廟陸陸續續在初四、初五舉辦補財庫法會、發放錢母或發財金等。《NOWNEWS今日新聞》特別整理2026全台財神廟活動，包括台北財神廟活動、新北財神廟活動、桃園財神廟活動、新竹財神廟活動、台中財神廟活動、雲林財神廟活動、南投財神廟活動、台南財神廟活動、高雄財神廟活動、屏東財神廟活動等，帶領讀者一文速懂財神廟資訊。初五21日早上9時至下午16時，依報到順序安排跟拜。初五21日早上9時至發放結束。活動時間從初三（19日）至初六（22日），每日上午9時30分～下午16時30分，捐贈250c.c即可領取全聯禮券300元、嗶好運、發財金與錢母。初五（20日）早上9時開始，法師加持從09:30－16:00，中午將休息一小時。現場內容包含文財神開光加持、點財神燈、聚寶納財子母袋、隨緣財神符等。完成登記結緣，排隊由法師加持，加持完後放入800元，象徵「發財九九、啟動納財」，舊袋於隔年正月初五繳回，重新領取新一年的子母袋，開啟下一輪財富循環。初四20日上午07時～21時，下午15:00補財庫大法會團拜。根據依據聖筊的次數領取不同額度當作開運錢母。一次需擲3對筊，擲出3個聖杯，可向財神爺借300元發財金，2個聖杯200元，1個聖杯100元。廟方將選用未經過婚喪喜慶的新鈔借予信眾，但必須18歲以上，憑證件登記方才可申借。借出的款項並不會催討，但若要借新的發財金前，必須還完舊款才可重借，還願時不低於借款金額，表達對財神爺庇佑的感謝。向五路財神爺稟報姓名、住址、出生年月日（農曆），三次擲筊中擲得一聖筊即可獲得。最後記得用左手順時鐘過爐三圈，象徵步步高升，好運旺旺來。凡辦理點燈登記，即致贈「限量開運馬年紀念金幣」乙枚。信眾凡喜添油香金額達1000元（含）以上，即致贈限量「馬上發財」公仔乙尊。必須先循著順序參拜，最後會到天官五路財神橋，以「大錢換母錢」方式換取，民眾須先至財神橋領取紅包袋及平安符，將硬幣投入聚寶盆上方入口或將紙鈔（勿折鈔）放入下方入，接著手摸元寶迎福納財，最後於虎口處取活開運母錢，最後將母錢與平安符一起放入紅包袋至中爐以順時針繞三圈方式過香爐。從大年初一到初五，每日上午9點～下午4:30點止將贈送贈送如意金雞蛋（一大一小），數量有限送完為止。另外，也將開放「求金雞母」活動，信眾只要連續擲筊三個聖杯，即可請回金雞母。信眾可挑戰投中大小金鑼，通關禮將有財利燈、財神金幣、開運紅包（含開光鈔）；彩蛋禮則獨家贈送「龍馬精神-帶財赤兔馬」紀念品。2/20 (初四) 14:30-15:00—缺席舞團：機甲財神、機甲媽祖、機甲戰馬2/21 (初五) 15:00-15:30—鳳鳴齋國樂團 嘉年華會互動式演出2/22 (初六) 15:00-15:30—台灣之光小太陽－周子益 魔幻雜耍初四（20日）、初五（21日）財神爺現場發放「一元紅包」，免費結緣，數量有限，發完為止。初一至初六，早上7時至晚上7時，開放讓信眾過錢門求平安賜財富。必須先填寫借金單，並攜帶身份證，才可向財神爺借取求財錢母，借取後再將發財錦囊繞香爐，增強錢母能量。民眾可免費領取黃金發財蛋，剝去一片片蛋殼象徵將纏身的厄運剝除，大口吃下「剝除厄運招財運」幫助招來好運、廣結貴人。廟方將於大年初四發放錢母，兩大時段10:00–12:00、14:00–16:00皆可領取，現場報名祈福科儀送摸彩券。年滿20歲即可向財神爺借取188元發財錢母，須出示身分證辦理，並於一年內回廟還金。提供少見的汽機車祈福過火儀式，由道師持平安符與鈴鐺加持，為車主消災祈福。發放時間：初一至初五，逢09:00、12:00、15:00、18:00、21:00、24:00發放發放地點：三川殿，請於龍邊排隊領取，每時段數量有限，發完為止。加碼發放時間：初四子時迎財神2月19日晚上23時15分加碼發放地點：廟埕、新春晚會表演場地（道院後方）初一至初五，逢12:00、15:00、18:00發放，每時段數量有限，發完為止。需於正殿武財神爺案前虔誠祝禱，擲筊應允後，即可繳交3600元功德金將「五路財神財寶箱」帶回擺放。財寶箱底部安上財神符，內含廟方放入的錢母與發財金。廟方開放農曆初一至初六、初九、十一至十五日，每日上午八點至下午五點過平安橋，象徵平安、順利及吉祥，五路財神橋每人結緣金100元。凡過財神橋善信皆贈送丙午年發財錢母、平安麵線、發財符，送完為止。領取資格：凡是2月17日（含）起至2027年2月5日止出生，生肖屬馬的寶寶，需攜帶寶寶手冊（兒童健康手冊）正本，即可領取一枚馬年金色錢母。領取時間：從2月17日至2027年3月1日領取。領取地點：每日早上7時至下午17時請至平安米櫃台；下午17時至晚上21時請至光明燈登記處（拜亭旁服務台）紫南宮2月舉辦有捐血送錢母活動，初六（22日）至25日都可以參加，捐250c.c.就送一個生肖馬招財錢母。捐血活動採現場排隊，活動時間為09：30～15：00。信眾必須親自到紫南宮，向土地公、土地婆焚香祈福，後取筊向土地公、土地婆行禮並告之姓名、住處以及許下心中祈求的願望，最後擲筊即可。第一次擲筊獲得「聖筊」者，可求金600元。若第一次未獲「聖筊」，可再次向土地公行禮並告知姓名、住處以及許下心中祈求的願望，再次「擲筊」，如獲「聖筊」者，可求金500元。許願擲筊獲「聖筊」者依次數可求金400元、300元、200元、100元；若六次皆未獲土地公「聖筊」者，則請下次再來祈福許願求金，或可以求祈福金雞（開運金雞）試試。年滿20歲者即可求取開運金雞，需誠心向土地公、土地婆、石頭公說明求取用途，說明後再擲筊（必須聖筊一次），擲一次聖筊後，再到登記處登記金雞，添香油錢3600元，最後捧著金雞至土地公爐繞三圈，小心翼翼帶回家供奉，每天都得在金雞面前放茶水，或多放一杯米，但切記不可使用生水。初一到初六民眾可領取「一元富十」開運紅包袋，每日限量200份，上午09:30發放100份、下午14:00發放100份。信眾可特別參拜五王殿後方、青山寺前的金錢壁，其是咾咕石砌成的牆壁，金錢作九五排列，枚枚相疊，塊塊相扣，信眾到此可以透過雙手觸摸錢幣招財。參拜方式為由左側走到右側，記得要以雙手抓住財氣放入口袋。初五21日上午10時舉行迎請財神法會，祈求正偏財運，招聚財源者，亦可至財神殿辦理填補財庫疏文。初五迎財神法會當日將灑賜錢母與信眾結緣。初四（20日）、初五（21日）每日上午10:00及下午2:00準時發放，信眾可至廟埕迴廊領取。