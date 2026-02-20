我是廣告 請繼續往下閱讀

西區強權聖安東尼奧馬刺隊今（20）日在主場展現了極致的攻防統治力。面對強敵鳳凰城太陽，馬刺憑藉當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）與新秀卡斯特（Stephon Castle）的優異發揮，加上太陽頭號球星布克（Devin Booker）因傷提前退場，終場以121：94大勝對手。馬刺不僅報了本季前兩次交手落敗的一箭之仇，更寫下近期7連勝，穩坐西區第二寶座。馬刺此役從首節拉鋸戰後便逐漸接管比賽。文班亞馬在攻守兩端展現強大影響力，全場貢獻17分、11籃板、4助攻，更狂送5次阻攻。新秀卡斯特表現同樣驚豔，攻下全場最高的20分並送出3次抄截，搭配控衛福克斯（De'Aaron Fox）15分、8助攻的穿針引線，馬刺全場6人得分上雙，多點開花的攻勢讓太陽防線全面崩潰。太陽主力前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）因累積16次技術犯規遭到聯盟自動禁賽，導致外線防禦先失一角。更致命的打擊出現在第一節，球星布克僅上場8分47秒，便因右髖部酸痛宣告提前退出這場比賽。在痛失兩大主力後，太陽進攻端僅剩格林（Jalen Green）苦撐，他雖然砍下全場最高26分，但球隊三分球30投僅9中。馬刺在第三節發動猛攻，單節打出37：22的高潮，一度將領先優勢擴大至30分以上，讓比賽在末節早早進入垃圾時間。馬刺在贏下這場比賽後，戰績來到39勝16敗，持續穩居西區第二，追擊龍頭雷霆。反觀太陽在遭遇2連敗後，布克的傷情將成為球隊接下來賽程的最大變數。