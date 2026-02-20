我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假進入第七天初四，進入收假倒數，疾管署署長羅一鈞今（20）日表示，每年春節的類流感急診就診高峰都落在初二，但今年就醫人數寫下近四年新低，而腹瀉則寫下次低。然而，必須留意B流逐漸取代A流，預期開工開學後可能從校園和職場開始會有B流升溫，民眾可以腸胃和肌肉是否有不適。初三類流感及腹瀉就診人次都比初二下降。根據疾管署初二腹瀉急診就診2818人次，初三約2585人次，下降8.3%；類流感急診就診則是初二3966人次，初三約3147人次，下降20.7%。羅一鈞在臉書貼文指出，每年春節的類流感急診就診高峰都落在初二，今年初二急診就診人次創近四年初二最低，僅有只有去年（6693人次）和前年（6791人次）的6成左右。他分析，原因有兩項，一個是「疫苗打氣好」，從去年10月起全國已打公費流感疫苗674萬劑史上最高；另一個是「分流有效」，春節類流感特別門診、健保春節開診獎勵、週日及國定假日輕急症中心（UCC）等讓民眾有急診以外的就醫選擇。然而，收假在即，目前社區中A型流感跟B型流感佔比各半，但現在B流已在逐漸取代A流。羅一鈞指出，部分第一線醫師可能看到B流比A流更多，預期開工開學後可能從校園和職場開始會有B流升溫，跟日本流感疫情現在A、B流各半的趨勢一致。他提醒，B流特點是較常影響腸胃和肌肉，腸胃不適（腹痛、腹瀉）、小腿酸痛可能較明顯，嚴重甚至可能引發橫紋肌溶解症。公費流感疫苗仍有約8萬劑，羅一鈞預估，3月公費流感疫苗就會用完，還沒打的公費對象包然50歲以上、幼兒、中小學生、孕婦、醫事人員等要打要快。他提醒，春節到元宵期間大型活動多，長輩和慢性病患仍要注意自我防範，隨身攜帶乾洗手液勤洗手，在人潮擁擠的地方可以戴口罩，做好防疫保平安。另外，初二腹瀉急診就診2818人次也是近四年初二次低，僅有去年（7855人次）的3成多。羅一鈞說，主要因為新型諾羅病毒GII.17已經連續流行兩年，許多人已得過有抵抗力，不致於引發大流行。醫師姜冠宇也說，對抗諾羅病毒重點在「洗衣服」，因為諾羅非套膜病毒，冷水加上一般洗衣精常常洗不乾淨，若是丟進洗衣機恐怕會變成「擴散器」，歷經混洗、抖衣、門把與內槽殘留，會把病毒帶到其他衣物和全家手上，因此必須要用60°C 熱洗加上高溫烘，同時也要把洗衣機門框、按鍵、洗衣籃等用次氯酸水、漂白水擦乾淨。