▲迪麗熱巴成名後，除了一舉一動備受關注，流言蜚語也跟著來，入行至今，女神不時有整型的流言傳出。（圖／迪麗熱巴微博）

▲迪麗熱巴嬰兒時期模樣（左圖），以及素顏、沒修圖的證件照，天然美貌被譽為「母胎美人」。（圖／翻攝自微博）

33歲「中國尤物」迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，有維吾爾族血統的她，小巧鵝蛋臉、精緻五官被日人盛讚是「中國頂級美女」，雖然有著冰山美人外貌，但她性格天真討喜，也因此圈粉無數。熱巴早年受訪時回憶出道契機，也意外透露婉拒來台灣發展的原因，出道13年，迪麗熱巴早已經從娛樂圈新人躋升一線女星地位，但台灣粉絲納悶，為何女神從來沒主動踏入台灣市場，她過去接受《新京報》專訪，憶起當年參加新疆歌舞團，與團員為即將舉行的北京奧運開幕式積極排練，但她最後沒被選上，卻也開啟成為大明星的一扇窗。迪麗熱巴說，當年被選上參加奧運表演的團員都去了北京，僅剩她及其他人留在家鄉，1年後，熱巴在父親同學建議下報考音樂學院，沒想到，考場外有上海戲劇學院的老師問她有沒有興趣報考，後來她順利上了戲劇學院，2013年還在讀大一時就拍攝央視電視劇《阿娜爾罕》。這部出道作一出，迪麗熱巴立刻吸引許多經紀公司注意，入行至今，迪麗熱巴不時有整型的流言傳出，她嬰兒時期的照片曾經在微博瘋傳，曝光的舊照，小熱巴精緻五官逐漸成形，一對水漾大眼和深邃雙眼皮惹人憐愛，加上肉嘟嘟的腮幫子，美人基因可謂從小就很外顯，與現今長相如出一轍。除了襁褓時期的長相，迪麗熱巴無修圖證件照也曝光過，照片中，熱巴紮起馬尾、大素顏，正經地看著鏡頭，一雙美眸勾勒出如漫畫女主角般的眼型，不同於上妝後的艷麗，即便以裸肌示人，清秀外貌依舊美到令人無法忽視，可說讓整容傳聞不攻自破。