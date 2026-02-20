我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣關西鎮日前發生一起草莓竊案！一名黃姓男子因女兒吵著想吃草莓，竟於趁草莓園打烊後潛入，竊走市值約1萬2000元的「香水草莓」。由於該批草莓才剛噴灑過農藥，藥劑尚未揮發，園主報案時焦急萬分，擔心竊賊食用後恐引發中毒。警方獲報後調閱監視器，鎖定黃男並通知其到案；所幸黃男已將草莓全數丟棄，家人並未食用，但儘管動機是為了滿足孩子，警方訊後仍將黃男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。據了解，於13日上午7時許，新竹關西鎮一處草莓園主向警方報案稱，自家草莓園發生竊案，一名竊賊在非營業時間採走市值約1萬2000元的「香水草莓」，但最讓園主心急如焚的並非財產損失，而是這批草莓才剛剛噴灑完農藥，藥劑尚未完全消退。園主擔心竊賊若在不知情的情況下貿然食用，極可能引發中毒反應，威脅生命安全，因此希望能警方能趕在對方吞下肚前，將這批草莓攔截下來。警方獲報案後不敢大意，立即調閱監視器畫面展開追查，迅速鎖定一名黃姓男子涉有重嫌，並於當日通知其到案說明。經過警方深入調查，黃男坦承是因為女兒吵著想吃草莓，他在一時起心動念下才決定鋌而走險；所幸面對園主最擔心的食安與中毒問題，黃男供稱案發後已將竊得的草莓全數丟棄，並未讓家人食用，這才讓眾人虛驚一場。儘管動機是為了滿足孩子，警方訊後仍依竊盜罪嫌將黃男移送法辦。