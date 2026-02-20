農曆春節連假期間，全台各大景點、廟宇都湧入大量人潮，也為當地商家帶來可觀客源。不過，位於紫南宮附近的連鎖手搖飲品牌「木子樑室」門市，近期竟貼出公告：「過年停開發票 15 天」，理由曝光後立刻遭網友罵翻，質疑有逃漏稅之虞。對此，總部也出面道歉滅火，並宣布將協助補開發票。
手搖飲店過年停開發票 15 天！理由曝光被罵翻
一名網友在 Threads 發文表示，最近看到有手搖飲業者貼出公告：「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒。」讓他相當傻眼，直言第一次看到有業者貼出這類公告，質疑「所以生意興隆的店家，額度滿就不用開發票？」
文章吸引超過 2 萬人關注，民眾狂 Tag 國稅局並痛批：「發給國稅局看，這不就是在避這幾天的稅嗎」、「這是店家自己的問題，而且國稅局初七就上班了，他還想拖到十五，直接檢舉就好」、「可以先開立手寫明細讓客人之後補開發票，而不是直接說不給發票」、「國稅局的人員滑到這篇文，微笑著，默默把這間店列為年後第一個抽查對象」、「根本是逃漏稅公告」、「一樣必須手開發票，不然就檢舉」、「第一次開店嗎？過年不備妥發票很嚴重欸。」
但也有人幫店家緩頰，「沒有補開才是真的逃漏稅」、「他跟國稅局申請的票匭用完了，放假沒辦法請新的。但這是老闆自己的問題，他還是要想辦法留客人資料補開」、「在基隆買東西也是店家用完沒有發票，但店家給我證明票卷請我年後去換正常發」。
不開發票公告遭炎上 總部急道歉曝光補救方案
事實上，木子樑室紫南宮站從去年8月才試營運，隨後正是經營，因此今（2026）年是該店首次經歷過年期間的紫南宮人潮，卻沒想到會因為發票公告而引發爭議。
事件延燒後，木子樑室總部發出聲明表示，因春節期間來客數大幅增加，紫南宮站門市在現場作業與溝通上未能妥善處理，「造成顧客困擾與不良觀感，木子樑室在此向所有顧客致上誠摯歉意。」
木子樑室也表示，已立即檢討並著手改善相關流程，目前不當公告已全面撤除，並協助顧客辦理補開發票事宜，同時全面檢討並加強門市作業流程與內部教育訓練。聲明指出，自 2 月 23 日起，凡於春節期間曾在紫南宮站門市消費的顧客，可攜帶交易明細至門市，將協助辦理發票補開相關事宜。
資料來源：木子樑室
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在 Threads 發文表示，最近看到有手搖飲業者貼出公告：「初一至十五發票額度已滿，暫停開立發票，敬請見諒。」讓他相當傻眼，直言第一次看到有業者貼出這類公告，質疑「所以生意興隆的店家，額度滿就不用開發票？」
文章吸引超過 2 萬人關注，民眾狂 Tag 國稅局並痛批：「發給國稅局看，這不就是在避這幾天的稅嗎」、「這是店家自己的問題，而且國稅局初七就上班了，他還想拖到十五，直接檢舉就好」、「可以先開立手寫明細讓客人之後補開發票，而不是直接說不給發票」、「國稅局的人員滑到這篇文，微笑著，默默把這間店列為年後第一個抽查對象」、「根本是逃漏稅公告」、「一樣必須手開發票，不然就檢舉」、「第一次開店嗎？過年不備妥發票很嚴重欸。」
但也有人幫店家緩頰，「沒有補開才是真的逃漏稅」、「他跟國稅局申請的票匭用完了，放假沒辦法請新的。但這是老闆自己的問題，他還是要想辦法留客人資料補開」、「在基隆買東西也是店家用完沒有發票，但店家給我證明票卷請我年後去換正常發」。
事實上，木子樑室紫南宮站從去年8月才試營運，隨後正是經營，因此今（2026）年是該店首次經歷過年期間的紫南宮人潮，卻沒想到會因為發票公告而引發爭議。
事件延燒後，木子樑室總部發出聲明表示，因春節期間來客數大幅增加，紫南宮站門市在現場作業與溝通上未能妥善處理，「造成顧客困擾與不良觀感，木子樑室在此向所有顧客致上誠摯歉意。」
木子樑室也表示，已立即檢討並著手改善相關流程，目前不當公告已全面撤除，並協助顧客辦理補開發票事宜，同時全面檢討並加強門市作業流程與內部教育訓練。聲明指出，自 2 月 23 日起，凡於春節期間曾在紫南宮站門市消費的顧客，可攜帶交易明細至門市，將協助辦理發票補開相關事宜。
資料來源：木子樑室