▲高雄冬日遊樂園彩蛋8米Q版初代超人力霸王領航愛河灣。（圖／高市府觀光局提供）

2026「高雄冬日遊樂園」彩蛋不斷，為了讓更多民眾一睹「Q版初代超人力霸王」可愛的模樣，高市府觀光局今（20）日上午10時進行海上航行與飛行測試，讓Q萌的初代超人力霸王搭配太陽能「愛之船」再度於愛河灣航行。觀光局長高閔琳指出，後續也將視風況等天候狀況，不定期領航愛河灣，歡迎民眾把握春節假期尾聲的「期間限定」驚喜彩蛋，前往高雄流行音樂中心音浪塔前廣場、珊瑚礁群好望角及鯨魚堤岸，捕捉Q版8米初代超人力霸王與15公尺高的「超人力霸王」（初代、迪卡）同框畫面。此外，在高鐵左營站大廳、高雄火車站、愛河LOVE標誌及壽山動物園等，共計設置超人力霸王約60個展示作品，民眾可以跟著高雄熊的腳步按圖索驥，在城市角落尋找超人力霸王的身影。觀光局補充，於春節年假期間同步推出官方旅遊APP「高雄GO！」，由高雄熊化身「港都特搜隊」隊長，帶領大家尋找高雄60處超人力霸王的蹤影；透過「熊熊充電站．港都特搜隊」數位集章及AR互動遊戲取得抽獎資格，即有機會獲得iPhone 17、台灣虎航機票等好禮。誠摯邀請海內外旅客、全國民眾把握「2026高雄冬日遊樂園」活動期間，規劃一場溫馨的新年之旅；走訪愛河灣與高雄各大景點，與家人朋友共度充滿光與希望的高雄冬日時光！高雄冬日遊樂園活動精彩，除了有史上最多展示作品、最多全新多元氣墊及遊樂設施、美食及文創市集；2月27、28日在淺三碼頭還有「大港青年防衛隊」，2月27日至3月1日在7號碼頭還有「變身吧！運動超人」活動。更多活動詳情、交通資訊、最新消息，請上「高雄旅遊網」官方FB、IG；「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁或觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。