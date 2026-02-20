我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男子割破桃園市議員黃瓊慧服務處外2春聯。（圖／翻攝黃瓊慧臉書）

桃園市議員黃瓊慧位於桃園區中山路上的服務處外春聯，大年初一（17日）上午驚傳遭人蓄意破壞！一名阿伯於清晨7時許路過服務處外，先是持利刃割破鐵捲門上的「七喜春來」春聯，隨後更折返將另一張春聯上總統賴清德與副總統蕭美琴的名字刻意挖掉，黃瓊慧報警後痛批「祝他衰整年」。警方目前已鎖定涉案男子，後續將通知其到案說明，並依毀損罪嫌移送地檢署偵辦。桃園市議員黃瓊慧在臉書PO文指出，大年初一、17日上午7時許，其服務處外春聯遭一名男子惡意破壞，監視器畫面顯示，該名阿伯路過服務處時，先是持利刃朝鐵捲門上貼著的「七喜春來」春聯狠割兩刀。隨後，阿伯竟又折返回現場，把柱子上另一張春聯上，總統賴清德與副總統蕭美琴的名字挖掉。面對過年期間服務處遭觸霉頭，黃瓊慧憤而向警方報警，並痛批此舉極其惡劣，甚至氣憤直言「祝他衰整年」。對此，桃園警方獲報後立即調閱周邊監視器，鎖定一名68歲郭姓男子涉有重嫌，並通知郭男到案說明，全案訊後依毀損等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。