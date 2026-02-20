我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國1北向257.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時6分排除，造成後方車流回堵4公里。（圖／高速公路局提供）

▲國1北向260.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高速公路局提供）

▲高公局提醒避免疲勞駕駛。（圖／高速公路局提供）

春節連假進入第七天初四，高公局今（20）日表示，截至11時，共發生23件事故，相關事故導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。今日下午預判重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國4西向潭子系統-豐勢、國10西向仁武-左營端等路段。今日統計至上午11時，國道全線交通量為41.0百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向鼎金系統至高科、台中至后里、竹北至湖口；國1高架南向中壢轉接道至楊梅休息站；國3北向清水服務區至大甲、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致正常。今日國道共發生23件事故，如9時54分於國1北向257.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時6分排除，造成後方車流回堵4公里。10時8分於國3北向344公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時30分排除，造成後方車流回堵5公里。另，10時28分於國1北向260.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時36分排除，造成後方車流回堵5公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局預判今日下午重點壅塞路段國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全 。