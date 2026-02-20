我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾瑞克丹恩去年夏天向外界公開確診ALS，他坦言自己說話語音改變、手臂幾乎沒辦法活動，需以輪椅代步，身心狀況大受影響。（圖／美聯社）

▲家屬聲明中提到，艾瑞克丹恩（右）的最後時光由親友、摯愛的演員兼模特兒妻子Rebecca Gayheart（左）與兩名女兒陪伴。（圖／美聯社）

美國男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）曾經演出知名影集《實習醫生》，去年4月才透露自己確診漸凍人症（ALS），怎料，對抗病魔不到1年的時間，家屬證實，艾瑞克於當地時間19日下午與世長辭，享年53歲。據英媒《BBC》報導，艾瑞克丹恩的家人發布訃告：「我們懷著沉重的心情分享，艾瑞克丹恩於週四下午在與ALS的勇敢對抗後辭世。」聲明中提到，他的最後時光由親友、摯愛的演員兼模特兒妻子Rebecca Gayheart與兩名女兒陪伴，「她們是他生命的中心」，家屬表示，艾瑞克將被深深懷念，也感謝影迷長久以來的支持與愛。艾瑞克丹恩在HBO熱門青少年影集《高校十八禁》中飾演家族支柱「卡爾雅各斯」（Cal Jacobs」）一角備受矚目，更早之前，他以經典醫療劇《實習醫生》中風流倜儻的外科醫師「馬克斯隆」（Mark Sloan），亦即影迷口中的「McSteamy」，奠定高人氣。去年4月，艾瑞克丹恩首度向外界公開確診ALS，他坦言自己說話語音改變、手臂幾乎沒辦法活動，需以輪椅代步，身心狀況大受影響，艾瑞克表示，確診讓他感到「憤怒」，並提到父親在他7歲時輕生離世，「現在很可能，我也會在女兒們還很年幼時離開她們」，沒想到，抗病未滿1年，艾瑞克就撒手人寰，讓演藝圈與粉絲都感到震驚。據了解，ALS（肌萎縮性側索硬化症，俗稱漸凍人症）是一種罕見且致命的神經退化性疾病，主要破壞大腦與脊髓中負責控制肌肉活動的運動神經元，隨著病程進展，患者會逐步出現肌肉無力、萎縮與癱瘓，並陸續喪失說話、吞嚥、行走與自主呼吸的能力，但多數患者的感覺與認知功能仍相對保留。ALS目前尚無根治方法，治療以延緩病情、減輕症狀與提升生活品質為主，透過藥物、復健、呼吸與營養支持等多學科照護，協助患者面對長期挑戰。