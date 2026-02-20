我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tablo（中）詢問IVE，該怎麼處理女兒Haru的男友問題。（圖／YouTube@EPIK HIGH）

Tablo擔心女兒Haru交男友 坦言想偷偷處理掉

不反對孩子當偶像 但實力輸父母就不行

韓國嘻哈天團EPIK HIGH近日在官方YouTube頻道邀來大勢女團IVE作客對談，兩團從偶像養成聊到「女兒未來交男友怎麼辦」的現實難題，話題尺度直接開到家庭倫理劇等級，尤其Tablo不只自爆女兒Haru的成長近況，還拋出一句「如果女兒男友真的不行，我可以偷偷幫她處理掉嗎？」張員瑛果斷回答：「那至少要讓我一輩子都不知道是爸爸處理的。」理性回應讓人拍手。EPIK HIGH饒舌擔當Tablo意識到女兒Haru已經15歲，差不多快到IVE現在的年紀，整個人進入警戒狀態，安兪真好奇問他：「Haru有帶男朋友回家過嗎？幼稚園有沒有說親過誰？」Tablo斬釘截鐵回：「沒有那種事。」語氣很篤定。但李瑞冷靜補刀：「會不會只跟媽媽講？」Liz也理性分析：「也有可能不是喔」、「不一定啦，女生的心思就是那樣。」IVE一群人集體拆解Tablo的自信，EPIK HIGH成員們則在旁邊吐槽「你怎麼那麼確定？」Tablo嘴上硬撐，最後直接從座位上衝出去大喊「沒有那種事！」、「不是～～～」場面再度失控。Tablo丟出終極問題：「如果我女兒以後交男朋友，但那男生真的不行，我可以偷偷幫她處理掉嗎？如果爸爸在妳們不知道的情況下讓妳們分手，妳們會感謝嗎？」張員瑛冷靜回答：「那至少要讓我一輩子都不知道是爸爸處理的。」直言知道真相反而更傷，Liz則補充：「如果真的很奇怪的人，之後應該會感謝吧。」EPIK HIGH成員Tukutz問IVE：「如果將來有女兒，她說想當偶像，看起來有潛力但又不是百分百確定，你們會讓她去嗎？」Gaeul坦率回：「如果比我還差的話，我應該不會讓她去。」Tablo就分享女兒小時候的趣事，他說Haru曾經開心唸Rap給他聽，但自己心裡冷靜評估：「不錯啦，但還是比不上我，我女兒應該不可能贏過我吧。」嘴上是爸爸，靈魂還是嘻哈歌手，自信發言直接讓大家笑翻。