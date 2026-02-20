我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨徵召的南投縣長參選人温世政，拜票時遇到老人家體力不支暈眩，立即上前救援。（圖／翻攝温世政臉書，2026.02.20）

總統賴清德前天走春時，連續遇到主委當眾狂吐、老婦人疑似站太久昏倒，民眾黨前主席柯文哲忍不住喊「奇怪」，賴清德怎麼常遇到有人昏倒？民進黨徵召的南投縣長參選人温世政，今天拜票時也遇到老人家因天氣炎熱，體力不支暈眩。他連忙將手腳擦傷的老先生搬到陰涼處，幫他包紮並叫救護車，並以醫師身分提醒民眾，春節期間帶家裡老人家走春，切記要留心補充水分、預防低血糖、留心步伐等3件事。賴清德年初二在南部走春拜年，先是在台南武廟遇到主委林培火疑似感染諾羅病毒，當眾狂吐噴得賴清德一身，接著在屏東精明寶宮，一名老婦人疑似站太久昏倒，他火速趕上前查看並遞水守護，直到老太太送醫。同樣是醫生出身的民眾黨前主席柯文哲昨天說「我是急救專家，很少遇到有人昏倒，為什麼賴清德不是急救專家常常遇到有人昏倒？這有點奇怪。」不只非急救專家的醫師遇到民眾昏倒，會發揮救人本能，牙醫師和護士一樣也會！獲民進黨徵召參選南投縣長的牙醫師温世政，今（20）日上午在草屯敦和宮拜票時，親眼見到一位老先生因氣炎熱，體力不支跌坐地上失去意識，他立即發揮醫者仁心的救人本能，與原是護理師的助理上前協助。溫世政確定老人家仍然有心跳與微弱呼吸，趕快把人先搬到陰涼處，並不斷地喊他，發現手腳有一些擦傷。眾人見老人家時而清醒時而昏迷、意識不清一直冒汗，研判應是天氣太熱，水分喪失過多導致電解質失衡才昏倒。10幾分鐘後救護車趕到，將老人家送往草屯佑民醫院。中部今天的天氣像雲霄飛車，一早陰冷水氣多，有些地方飄小雨，南投合歡山還下冰霰；10點以後出大太陽。温世政提醒，春節走春人潮眾多，帶家中長輩出門時要熟記3原則：1.適時補水保持體力、2.出門前記得進食，隨身備好小糖果預防低血糖、3.擁擠處請多攙扶長輩、留心步伐，才能平安過好年。