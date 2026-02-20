我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初四，許多民眾仍在開車出遊或是逐步回到工作崗位，因應長途行車車潮，經濟部能源署今（20）日提醒民眾善用各地休息站適時小憩時，不忘留意在全台多處休息站停車區推動「光電車棚」，不僅遮陽與避雨功能，更是具備有發電效益，讓一個基礎設施兼具三重功能。能源署指出，台灣春節期間氣候多變，適逢冬末春初，雖較為濕冷，但白天日照仍強。車輛若長時間停放戶外，常受日曬或突如其來的降雨困擾。設置於休息站的光電車棚，利用太陽光電模組作為天然頂棚，可將日照轉換成電力，並於遇雨時提供物理遮蔽，讓家長抱小孩、搬運伴手禮時不再手忙腳亂，提升休息區環境品質。能源署說明，光電車棚能將日照轉化為潔淨電力的創能設施，也是守護車輛的「遮雨棚」。即使在冬季，系統仍能穩定發電，協助降低傳統能源消耗，落實再生能源與低碳交通的願景。透過公共場域結合再生能源，不僅提升設施的服務質感，也讓民眾在休息站停留時，親身感受能源轉型帶來的便利與友善環境。能源署呼籲，將持續推動公共場域結合光電應用，打造低碳、友善且具示範性的休憩環境，讓國人返鄉與出遊之路更加平順安心。