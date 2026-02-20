我是廣告 請繼續往下閱讀

捲入國籍爭議的民眾黨不分區立委李貞秀，日前接受中國官媒《央視》訪問時，強調「中配絕對不能退，否則整個群體在台灣的政治前途或公職之路，將永無出頭之路」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（20）日表示，台灣是主權獨立、民主自由的法治國家，法律問題就交給法律明確解決。蘇巧慧上午在前立委江永昌、民進黨新北市議員第6選區（中和）議員擬參選人張志豪等人的陪同下，前往中和福祥宮、和美宮參香祈福。針對李貞秀的言論，蘇巧慧回應，台灣是一個主權獨立、民主自由的國家，但也是一個法治國家，像這種法律的問題，就交給法律來明確解決。對於昨天公布第二支的政績影片，講述到與選手林郁婷的相識的過程，未來所提出的運動政見為何？蘇巧慧說，她本來就很喜歡運動，郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時林還不是奧運金牌，但看到這麼努力的選手，從事拳擊、當時比較冷門的運動，中間有遇到比賽狀況、還有訓練器材不足等，她們都一一的和教練、和學校一起來解決。蘇巧慧說，透過林郁婷成長的過程，看到培養一個競技選手的不容易，後來她花了很大的力氣協助各個學校，把訓練設備都能夠添購完成，而且不只是拳擊，甚至是棒球、射箭、田徑、籃球等，所以大家都說蘇巧慧是最重視學校設備、學校教育的區域委員。蘇巧慧提到，很高興能夠把這樣的心情現在擴展到整個新北市，未來不只是拳擊，不只是運動，她還會推出各項的政見，來協助各種產業、各種人才都能夠在新北市落地生根、有好的發展。此外，蘇巧慧也說，整個年節期間，從大年初一到今天，每天都在各地的宮廟和大家說新年快樂，也看得到各地的人潮，大家都喜氣洋洋。蘇巧慧提到，從板橋到林口，從八里到三重，每一個地方她們都盡量能到，也看到人潮越來越多，受到的歡迎也越來越熱烈，像昨天在淡水，一個小時就發了快2000份的福袋，真的是人氣爆棚。蘇巧慧說，希望用這樣的態度，讓大家看到她們的活力，「把長跑當作短跑衝刺」、「用全心全意愛新北」這樣的態度，希望能夠贏得更多市民的肯定。