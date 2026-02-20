我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國前總統尹錫悅因戒嚴風波被彈劾下台後，面臨多項罪名指控，首爾中央地方法院19日一審判他發動內亂罪成立、無期徒刑，他今（20日）透過律師發表聲明，強調無法接受這項判決結果，與此同時，韓國最大在野黨國民力量黨也表示，該案尚處一審階段，應適用無罪推定原則。根據《韓聯社》報導，尹錫悅的律師團公開立場聲明，引述尹錫悅的想法，認為自己當初之所以緊急戒嚴，完全是為了國家和人民，結果因為他個人的不足，導致許多國民經歷苦難，不少軍警、公職人員被捲入調查，他們的家人也因此承受痛苦，令人心碎，對此他要致上深深的歉意，強調由他全權負責決策過程，衷心希望其他人不會再遭受任何迫害。不過，尹錫悅也表示，自己無法接受判決結果，質疑在司法獨立性、法律與良心判決可能缺席的情況下，通過上訴繼續進行法律抗爭，究竟還有沒有意義，但這不意味著尹錫悅已直接放棄上訴。韓國最大在野黨-國民力量黨黨魁張東赫20日也表態，尹錫悅內亂罪尚處一審階段，無罪推定原則應毫無例外、適用於所有人，國民力量堅持「戒嚴並不等於內亂行為」的立場，譴責高級公職人員犯罪調查處，對內亂罪的調查存在違法問題，這不僅僅是國民力量黨的看法，也是許多憲法學者、法律專家的論點。對於黨內有人主張應與尹錫悅切割一事，張東赫則回應，這是在散播分裂種子，真正應該被切割的，反而是那些為了自身利益、分裂政黨的勢力。原文連結：