台北捷運已成為台北、新北數百萬居民每天重要的通勤工具，許多外國旅客來台也都仰賴這套大眾運輸系統。不過，近期德國在台協會分享一項觀察，指出台北捷運不少站內地圖的正上方未必是北方，從大眾運輸的細節看出台德文化差異。真實設計概念曝光後，也引發大批網友熱議。
外國人看得霧煞煞！北捷站內地圖上方不一定是北邊
德國在台協會在臉書分享一項文化差異觀察，直指台北捷運站內地圖方向不一致的現象，讓習慣明確規則的德國人相當困惑。協會在貼文中表示，德國人偏好清楚明確的規則，且通常會遵守，這不僅適用於法律，在其他領域亦然。舉例來說，德國幾乎所有地圖都是「北方在上」，鮮少有人會想到還有其他畫法，其他歐洲國家也大多遵循這項原則。
然而，台北捷運站內地圖卻可能朝向不同方向。協會指出，有時北在上，有時南、西或東在上，讓「可憐的德國老」看得一頭霧水，也好奇為何要以如此不一致的方式呈現。
北捷站內地圖上方不一定是北邊！真實考量、指標概念曝光
德國在台協會探討北捷地圖設計的貼文一出，也吸引大批網友留言解答。不少台灣民眾表示從未注意過這個問題，也有內行人解釋，這其實是貼心設計。北捷地圖採用「現地視角」繪製，也就是以閱覽者所在位置與面向為基準，讓地圖上方對應閱覽者的前方，這樣能讓正在看地圖的人直接判斷出口位於自己前、後、左、右哪個方向，不必在腦中自行旋轉地圖。
行家進一步說明，這種方式屬於「Wayfinding Signage」指標系統概念。在這種「定向地圖」中，「上方」等同於閱覽者的「前方」，讓看地圖的人不必原地轉圈，就能輕鬆理解出口位於自身的哪個方位，設計邏輯類似於汽車導航。
都市尋路更重視相對位置，因此台灣捷運多採「看圖當下面向為上方」的原則。不過，也有民眾坦言，若習慣使用Google Maps、經常以北方朝上閱讀地圖的人，初次看到確實會感到不太習慣。
台北捷運公司過去也曾說明，北捷站內的大範圍地圖與主要路網圖採「北方朝上」；但站內出口周邊的「區域地圖」則為方便旅客快速判斷出口方向與建築物的相對位置，則採用「前方朝上」之設計。
資料來源：台北捷運
