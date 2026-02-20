我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊今（20）日在主場迎接強敵丹佛金塊，雙方一路鏖戰至比賽最後一秒。快艇在新援馬圖林（Bennedict Mathurin）全場瘋狂轟下追平生涯最高的38分帶領下，加上雷納德（Kawhi Leonard）與小瓊斯（Derrick Jones Jr.）在決勝節的關鍵發揮，終場以115：114險勝金塊，報了本季前兩次交手輸球的一箭之仇。自從交易截止日前來到快艇，馬圖林今日終於徹底證明了自己的身價。他全場不僅攻下38分、5籃板、4助攻，更在首節球隊落後時隻手撐起進攻。值得一提的是，這份數據打破了名將克勞福德（Jamal Crawford）保持的29分紀錄，成為快艇隊史上主場首秀得分最高的球員。比賽過程極其膠著，快艇在第二節一度陷入10分落後，但第三節靠著馬圖林單節轟下14分、率隊打出33：25的反擊，帶著1分領先進入決勝節。第四節場上火藥味漸濃，金塊的瓦蘭（Jonas Valančiūnas）與快艇尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）在籃下卡位引發肢體衝突，隨後馬圖林與鄧恩（Kris Dunn）火速加入戰局。最終裁判給出3記技術犯規，不僅點燃了主場球迷的情緒，也讓比賽進入白熱化的肉搏階段。金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）雖然繳出22分、17籃板、6助攻的準大三元，但在最後關鍵時刻遭到快艇中鋒大洛佩茲（Brook Lopez）賞了一記結實的大火鍋，喪失超前機會。比賽末段戲劇性十足，馬圖林與小瓊斯聯手在最後一分鐘穩住兩罰，讓快艇在剩餘13秒時保有4分領先。儘管金塊穆雷（Jamal Murray）隨即命中三分球追至1分差，並在最後0.9秒製造小瓊斯三分犯規獲得3次罰球，只要全進就能追平比賽。然而，穆雷在巨大的壓力下3罰僅2中，第2罰不進成為致命傷，最終快艇以115：114驚險帶走勝利。目前快艇戰績持續攀升，距離西區第八的勇士僅剩1.5場勝差，季後賽卡位戰正式進入白熱化。